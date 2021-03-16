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Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в украинский стартап 3DLOOK. Лид-инвестором выступил Almaz Capital, соинвестором – Zubr Capital. Сумма раунда А составила $6,5 миллиона.

3DLOOK – приложение для распознавания размера одежды по фотографиям человека. Запатентованные технологии стартапа позволяют по двум фотографиям сканировать человеческое тело и при помощи искусственного интеллекта, нейронных сетей создавать 3D-модель для определения размера и других физических параметров.

Сервис ориентирован на B2B-рынок. Основные клиенты – онлайн-ритейлеры, компании, которые шьют одежду на заказ, производители одежды. Продукты 3DLOOK помогают покупателям выбрать изделие нужного размера без необходимости примерки или ручных замеров. Бренды, сотрудничающие с 3DLOOK, получают аналитику по данным параметров их клиентов. Аналитика помогает производителям одежды лучше понимать реальные параметры и фигуры своих покупателей и создавать одежду нужных размеров, таким образом, избавляя клиентов от проблем в виде слишком коротких рукавов или длинных штанин.

Вадим Роговский, соучредитель и генеральный директор 3DLOOK: «Инвестиции приближают нас на один шаг к нашей большой цели – стать отраслевым стандартом во всем, что требует персонализации на основе человеческого тела. Теперь наши решения удовлетворяют растущий спрос в секторах моды и униформы, но мы планируем предоставить уникальный персонализированный опыт в различных областях: от заказа персонализированной одежды, мебели или автомобильных сидений до отслеживания прогресса в приложениях для здоровья и фитнеса, создания личных аватаров в видеоиграх и так далее».

Сейчас среди клиентов 3DLOOK – более 100 брендов по всему миру, среди которых Tailored Brands, 1822 Denim, а также гиганты рынка униформ Safariland и Fechheimer Bros (компания Уоррена Баффета).

С апреля 2020 года ARR 3DLOOK вырос в 5,6 раз. Клиенты смогли сократить возврат вещей на 30%, а конверсии повысились в 4 раза YoY. Компания признана победителем премий LVMH Innovation Award 2019 и Grand Challenge IEEE Retail Digital Transformation Grand Challenge.

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На фото: сооснователи 3DLOOK Алексей Арапов, Вадим Роговский и Иван Макеев

Павел Богданов, Генеральный партнер, Almaz Capital: «Мы считаем, что COVID стал самым разрушительным событием за последнее десятилетие, повлиявшим на розничную торговлю. Это ускорило переход к онлайн и сделало электронную коммерцию главным приоритетом для каждого бренда, который стремится выжить в новой цифровой реальности. 3DLOOK не только предлагает инновационное решение, которое помогает интернет-магазинам сократить возврат и обеспечить более высокую удовлетворенность клиентов, но также предоставляет уникальный индивидуальный опыт покупок. Мы рады помочь 3DLOOK расширить и удовлетворить растущий спрос на их продукт».

Общий объем привлеченных средств стартапа составил $11,2 миллиона, из которых $7,9 миллиона привлечены во время кризиса COVID-19. Среди инвесторов стартапа такие компании как: Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures (часть Horizon Capital) и супермодель Наталья Водянова.

Артем Инютин, соучредитель и руководитель отдела инвестиций TMT Investments: «Головная боль современных онлайн-продаж – возврат большого процента неподошедших покупателю товаров. 3DLook успешно решает эту проблему, повышая маржинальность бизнеса. Отличный продукт и новый раунд финансирования помогут команде уверенно двигаться дальше и завоевывать рынок».

Полученные средства будут использованы для привлечения высококвалифицированных специалистов и для создания новых научно-исследовательских лабораторий в США и Западной Европе. Команда также будет работать над созданием ультрасовременного продукта, ориентированного на потребителя, который позволил бы виртуальные примерки в реальном времени в AR.

Это является 71 сделкой венчурного фонда TMT Investments, учредителями которого являются основатели РБК – Герман Каплун, Артем Инютин, Александр Моргульчик.

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