В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор

Директором учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ» (входит в группу компаний «ЛАНИТ») назначена Марина Макарова. Под ее руководством будет продолжена работа по повышению эффективности и маржинальности бизнеса, выходу на новые рынки, развитию новых технологий и направлений в сфере обучения.

«Сетевая Академия» занимает устойчивые позиции на рынке образовательных услуг. За 25 лет существования в линейку курсов вошли более чем 1000 различных программ для ИТ-специалистов, руководителей и пользователей ПО. В 2020 году «Сетевая Академия» поздравила своего миллионного слушателя.

Филипп Генс, президент группы компаний «ЛАНИТ», сказал: «“Сетевую академию” в течение девяти лет возглавляла Юлия Шикова, и под ее началом учебный центр реализовал крупнейшие образовательные проекты: масштабное обучение пользователей ЕМИАС и ГИС ЖКХ, создание интерактивных учебников по финансовой грамотности по заказу Минфина России и другие. Кроме того, «Сетевая Академия» расширила спектр услуг и теперь занимается комплексными образовательными проектами от консалтинга до организации корпоративных университетов. Значительно увеличилось число обученных использованию российского ПО – только за прошлый год их число выросло более чем вчетверо. Благодарю Юлию и весь коллектив учебного центра за такую плодотворную работу. Уверен, что во главе с Мариной Макаровой «Сетевая Академия» будет развиваться столь же активно и успешно. Марина – профессионал высокой квалификации. Ранее в группе компаний ЛАНИТ она занималась развитием стартапа BoardMaps и вырастила его в полноценный бизнес».

Марина Макарова, директор учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ», отметила: «“Сетевая Академия” – лидер рынка корпоративного обучения в России, что ежегодно подтверждают данные аналитиков IDC, и моя задача – не только сохранить и укрепить это положение, но и обеспечить дальнейшее прогрессивное развитие. Синергия лучших образовательных практик, традиционно высокого качества обучения и инновационных технологий – таким я вижу будущее учебного центра».

Марина Макарова работает в группе компаний ЛАНИТ с 2016 года. Ранее она возглавляла компанию «Дэшборд Системс» – разработчика высокотехнологичного приложения BoardMaps для цифровизации корпоративного управления. Под ее руководством компания динамично развивалась и приобрела узнаваемость на рынке.

Макарова Марина Михайловна в 1994 году окончила Московский педагогический государственный университет имени В. И. Ленина по специальности «Математика»; Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Финансовой академии при Правительстве РФ в 1996 году – по специальности «Экономист по банковскому и страховому делу», в 2020 году – по специальности «Независимый директор».

Работала на руководящих должностях в банках и страховых компаниях, а также в сфере электронной коммерции. С 2016 года – в группе компаний ЛАНИТ: руководила отделом продаж в компании «Дэшборд Системс», а затем возглавила ее в качестве генерального директора.