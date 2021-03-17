Спецпроекты

ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 5 млн рублей в компанию Flomly — разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей. В основе решения собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными. На рынке несетевой розницы Flomly — первый сервис управления продажами.

Привлеченные средства стартап направит на продвижение сервиса в регионах России. Ранее команда привлекла более 10 млн рублей от бизнес-ангела.

Автоматические предзаказы на поставку товаров в магазины Flomly помогают производителям и дистрибьюторам увеличивать продажи в несетевых магазинах за счет сокращения времени, когда товара нет на полке. Сервис с помощью операторов фискальных данных собирает базу кассовых чеков и привязывает каждую продажу к определенному каталогу с точностью до товара. Клиенты получают детальную онлайн-статистику торговли конкретного магазина, которая обновляется каждый час. Она позволяет контролировать доступность товаров на полках магазинов, формировать предзаказы и своевременно пополнять ассортимент. Дистрибьюторы всегда знают, какое количество товаров им необходимо отправить в магазин без личного посещения.

Также данные Flomly позволяют клиентам оценить фактический спрос на рынке и с максимальной точностью оценить стратегию развития и выхода в новые регионы.

Сейчас сервис Flomly используют 10 крупных производителей и дистрибьюторов, среди них — Unilever, Valio и Splat.

Flomly работает по подписке. Для новых клиентов использование данных 1000 магазинов за 3 месяца стоит 200 тыс. рублей. В эту сумму входит: отчеты в Excel-формате, дашборды с онлайн-статистикой торговли, поиск необходимых магазинов и автоматическое создание предзаказов на поставку товаров в магазин.

Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер ФРИИ, отметил: «Flomly решает сразу несколько проблем FMCG-рынка. Для коммерческого департамента — упрощает процесс планирования поставок и увеличения оборота, для маркетингового — анализирует продажи средней и малой розницы. Ни один другой сервис сейчас не предоставляет аналитику несетевого бизнеса. По нашим данным, объем несетевой розницы составляет 5,5 трлн рублей в год. FMCG-магазины ежегодно теряют почти 40% продаж из-за отсутствия системы аналитики».



Другие материалы рубрики

ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов

Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру

Acronis купил собственного дистрибутора

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Как разблокировать смартфон, если забыли пароль?

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера