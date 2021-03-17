Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей

По итогам 2020 года выручка «Mail.ru цифровые технологии», оператора облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и разработчика программных решений для бизнеса, превысила 2,3 млрд рублей: по сравнению с предыдущим годом она выросла более чем в два раза. Почти половину выручки обеспечила подписка на облачные сервисы, выросли показатели по всем линиям программных продуктов.

«Mail.ru цифровые технологии» — подразделение Mail.ru Group, развивающее технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса. В 2020 году компания вывела на рынок ряд новых продуктов и сервисов, в третий раз подряд удвоила объем бизнеса год к году.

«В 2020 году нашими клиентами стали Газпром, ВТБ, X5 Retail Group, Лукойл, ГК Росатом, Магнит, Еврохим, Россети — при этом более 30% бизнеса составили сервисы и продукты для средних и малых предприятий. Мы планируем стать одним из крупнейших поставщиков облачных сервисов и корпоративного ПО на российском рынке», — комментирует Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru цифровые технологии».

Ускорение темпов цифровизации крупного бизнеса усилило спрос на облачные решения. Выручка платформы Mail.ru Cloud Solutions обеспечила более 40% общего объема продаж «Mail.ru цифровые технологии», приблизившись к 1 млрд рублей.

Этот рост достигнут благодаря расширению базы подписчиков и повышению числа платформенных сервисов (PaaS), объем продаж которых взлетел в 3,4 раза. На начало 2021 года в портфеле MCS более 30 собственных платформенных решений. Ежемесячно сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются более 16 тыс. заказчиков, из них 3 тыс. тратят на облачные сервисы более 100 тыс. рублей в месяц. В 2020 году сегмент электронной коммерции показал спрос значительно выше рынка, клиентами MCS стали крупнейшие ритейлеры X5 Retail Group, Магнит, Ашан, а также Danone, Philip Morris, Burger King и другие компании.

В 2020 году существенное функциональное развитие получила платформа in-memory вычислений Tarantool. Помимо развития открытого исходного кода Tarantool, в 2020 году на рынок вышла коммерческая версия Tarantool Data Grid. Решение широко востребовано компаниями, которые делают акцент на омниканальном взаимодействии с клиентами и больших объемах данных: банками, операторами связи, розничными сетями и бизнесом в сегменте электронной коммерции. В течение года платформу внедрили в Газпромбанке, Х5 Retail Group, Магните, Yota и МегаФоне, началась масштабная программа в ВТБ и ряде других компаний. Осенью 2020 года Mail.ru Group объявила о дополнительных инвестициях в международную экспансию проекта.

Выручка от продаж платформы корпоративной социализации Digital Insider увеличилась на 70% год к году. Существенно расширены возможности платформы: помимо выполнения функций корпоративной социальной сети, решение позволяет управлять знаниями, пользовательским опытом и организовывать самообслуживания работников. Кроме того, на платформе реализованы функции управления талантами: процессы целеполагания и оценки, обучения и развития кадрового потенциала. В 2020 году введена в эксплуатацию социальная платформа «Россия — страна возможностей», запущены проекты в Росатоме и Лукойле, начат проект Россетях.

Количество компаний, использующих решения на базе платформы Налоговый мониторинг, выросло в пять раз. Платформа уже обеспечивает цифровое взаимодействие с Федеральной налоговой службой в Ростелекоме, Газпроме, Еврохиме. Стартовали проекты с Россети, ФСК ЕЭС и Tele2. Разрабатывается сервис транзакционной интеграции с системами ФНС, который позволит компаниям взаимодействовать с налоговой службой без участия специализированных операторов связи.

В 2020 году был представлен Цифровой ассистент для бизнеса — решение для интеллектуальной автоматизации процессов. Доступ к корпоративным системам с помощью Цифрового ассистента первыми получили восемь тысяч сотрудников Mail.ru Group. Используя Цифрового ассистента, Группа НЛМК смогла по-новому организовать работу по взаимодействия с поставщиками. Стартовал проект внедрения Цифрового ассистента в Yota. Проект номинирован на премию AI Russia Awards за выдающуюся пользу для бизнеса.

В 2021 году «Mail.ru цифровые технологии» планирует расширять продуктовый портфель и клиентскую базу. Компания ожидает очередного кратного роста выручки от лицензий на программное обеспечение и от облачных сервисов. Кроме того, планируется запуск всех функциональных продуктов в виде SaaS-сервисов для пользователей облачной платформы.