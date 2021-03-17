«Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации

«Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации: все компетенции были консолидированы в рамках вновь созданного в технической дирекции центра компетенций. Его возглавил Максим Маркин, который более 15 лет специализируется в сфере внедрения крупных комплексных инфраструктурных решений.

Деятельность центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации сосредоточена на выполнении проектов в тренде на повышение эффективности производства. Во-первых, это проекты по модернизации основных средств производства – создание или реконструкция энергоцентров, котельных и линейных объектов для промышленных предприятий и ЖКХ с акцентом на энергоэффективность, энергосбережение и экологичность, а также комплексное техническое перевооружение предприятий, в том числе с инсталляцией инновационного оборудования и современных станков. Во-вторых, это направление цифровизации, к которому относятся создание цифровых двойников процессов и предприятия в целом, интеллектуальный мониторинг с элементами прогностики промышленного оборудования, решения IoT, управление производственными процессами. Подразделение развивает имеющиеся компетенции, но основное внимание уделяется освоению новых направлений и разработке собственных продуктов.

«Основной тренд последнего десятилетия, затронувший практический все отрасли, – цифровизация. Особенно активно эта перестройка идет в таких науко- и ресурсоемких отраслях, как промышленность и энергетика. Но большой объем инвестиций по-прежнему направлен на модернизацию основных средств производства, в первую очередь – для повышения энергоэффективности, в том числе за счет создания собственной генерации электроэнергии и тепла. У «Техносерва» есть опыт реализации проектов как в области цифровизации, так и в области инжиниринга. Концентрация компетенций в едином подразделении позволит сфокусироваться на наращивании и углублении отраслевой экспертизы, перейти на принципиально иной уровень, расширить продуктовую линейку и дополнительно повысить качество исполнения проектов», – отметил Максим Маркин, директор центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации.

«В прошлом году Правительство утвердило ««дорожную карту» в области инжиниринга и промышленного дизайна. Она предполагает, что к 2025 году объема российского рынка инжиниринга возрастет с 2,8 трлн до 3,9 трлн рублей, а доли комплексных контрактов (инжиниринг, внедрение цифровых систем и энергоэффективных решений) – с 30 до 40% от заключаемых на рынке. Комплексный подход ко внедрению инноваций позволит бизнесу получать «под ключ» готовое работающее решение, а поставщик отвечает за весь процесс от проектирования и реализации до последующего обслуживания. В ближайшем будущем производственный рост предприятия во многом будет зависеть от качества цифровой трансформации и мастерства интегратора в области промышленного инжиниринга: от умения из инженерных коммуникаций, ИT-инфраструктуры, систем автоматизации, роботов, систем обработки данных, искусственного интеллекта и технологических процессов – выстроить единую киберфизическую систему», – отметил Юрий Корчуков, технический директор компании «Техносерв».

В рамках своей компетенции центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации предлагает следующий набор продуктов. Энергоэффективные решения (в том числе собственная генерация, рекуперация). Мониторинг производственного оборудования. Контроль производственных процессов. Цифровой двойник производства. Удаленный мониторинг и управление инженерными системами объектов. Интеллектуальный мониторинг с элементами прогностики. Система управления надежностью оборудования. Модернизация инженерной инфраструктуры. промышленного предприятия

Максим Маркин родился 16 июня 1972 года в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный институт электроники и математики по специальности «Инженер-математик-исследователь».

Опыт работы в сфере информационных технологий более 25 лет, из них более 15 лет в области создания крупных комплексных инфраструктурных решений. С 2005 г. работал в российском системном интегратор "Би-Эй-Си", где прошел путь от руководителя проектов до директора департамента по управлению проектами. С 2014 занимал должность заместителя руководителя технической дирекции по производству в ООО «Техносерв Менеджмент». В 2017 г. стал советником генерального директора в ООО «Управление административными зданиями» (в структуре Госкорпорации Росатом). С 2018 г. работал руководителем программы проектов в ПАО «ЧТПЗ». В 2019 г. пришел в «Техносерв», с 2021 г. возглавляет центр компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации.