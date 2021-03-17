В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей

ГК «СКБ Контур» объявила о том, что в 2020 году заработала 18,1 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в 2019 году, несмотря на пандемию.

Группа компаний «СКБ Контур» продолжает расширять бизнес как за счет органического роста, так и за счет расширения бизнеса. Так, в июле к «Контуру» присоединилось ЗАО «ТаксНет». Это один из крупнейших игроков на рынке отчетности и электронной подписи Татарстана.

Пандемия подстегнула переход на ЭДО: аналитики «Контура» оценивают опережение естественного тренда в 3-7%. Через сервисы «Контура» в 2020 году прошло 359 млн электронных юридически значимых документов (против 255 млн в 2019) и 422 млн EDI-документов (против 348 млн в 2019). Флагман направления — «Контур.Диадок». Среди активно растущих проектов также кадровый ЭДО, ЭДО на электронных торговых площадках, ЭДО в логистике, страховании и фармацевтике.

В 2020 году более 1,5 млн организаций и ИП взаимодействовали с государством через «Контур.Экстерн». Суммарный документооборот с госорганами составил 184 млн документов, из них 54 млн — отчеты.

В 2020 году компании перешли на электронные трудовые книжки и стали сдавать еще один отчет — СЗВ-ТД. Во многих компаниях это делают не бухгалтеры, а кадровики. А значит, теперь и они стали постоянными участниками ЭДО с государством.

Из-за пандемии появились новые виды документооборота между бизнесом и контролирующими органами. Так, через «Контур.Экстерн» можно было заполнить и отправить заявление на субсидию для компаний из наиболее пострадавших отраслей. В мае-июне через Экстерн эти заявления отправили 168 тысяч компаний и ИП.

Еще один тренд, который подхватил «Экстерн» — самозанятые. В сервисе появилось удобное решение для самозанятых бухгалтеров, которое позволяет им отчитываться за своих клиентов.

В 2020 году стартовала маркировка сразу в шести товарных группах: обувь, табак, лекарства, духи, фотоаппараты, шины, одежда. Для бизнеса это стимул переходить на ЭДО. По закону данные об обороте маркированных товаров должны передаваться в ГИС «Честный Знак». До 1 января 2022 года есть альтернатива: делать это можно либо через операторов ЭДО — автоматически, либо вручную (исключение — лекарства: там своя система передачи данных в систему маркировки). Как оператор ЭДО Контур взаимодействует с «Честным Знаком»: документы по маркированным товарам, которые пользователи отправляют через Диадок, передаются в государственную систему маркировки.

Из-за новых требований меняются и другие бизнес-процессы в компаниях, поэтому продолжает активно развиваться сервис «Контур.Маркировка», запущенный в конце 2019 года. Он автоматизирует работу с маркированным товаром на производстве, складе, при импорте товара и может использоваться на терминалах сбора данных (ТСД). Решение включает модуль для 1С, коннекторы, API и веб-версию. Адаптировали под маркировку и решения для розницы — «Контур.Маркет» и «Контур.ОФД».

«Контур» вышел на рынок автоматизации учета для общепита. К разработанному ранее решению для работы с кассой и ЕГАИС добавились специфические возможности для общепита: работа со столиками и формирование пречеков, печать заказа на кухне по цехам, работа с технологическими картами блюд, расчет пищевой ценности блюд по встроенным справочникам, расчет потерь при обработке ингредиентов, списание и отслеживание остатков ингредиентов, расчет стоимости по себестоимости ингредиентов.

По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году в России закрылось 12 % предприятий: было 7,5 млн, стало 6,6 млн. Для действующих компаний выросли хозяйственные риски. Чтобы помочь их снизить, команда «Контур.Фокуса» запустила сервис «Выездные проверки». Эксперты выезжают по юридическому адресу компании, общаются с сотрудниками фирмы, опрашивают соседей и составляют отчет с фотографиями и видео.

Рынок недвижимости тоже переходит в онлайн. В конце 2018 года появился сервис «Контур.Реестро». Он помогает оформлять сделки с недвижимостью в электронном виде. В 2020 году сервис вырос по сравнению с 2019 годом больше чем в три раза. В 2020 году в сервисе появилась новая востребованная возможность — Эксперт-проверка. Эксперт-проверка собирает в один отчет информацию о продавце, покупателе и объекте недвижимости и подсвечивает возможные риски при проведении сделки. В первую очередь продукт полезен риелторам и юристам.

Из-за кризиса для многих компаний стал актуален управленческий учет. В декабре 2020 года «Контур» выпустил сервис, который закрывает эту задачу для малого и среднего бизнеса, — «Контур.Пульс». Сервис анализирует банковские выписки, запланированный бюджет, предстоящие платежи, указывает на возможные кассовые разрывы, помогает отслеживать фактическую рентабельность в разрезе бизнеса, филиалов, проектов, подразделений.

«Контур.Школа» поймала волну онлайн-образования. Плюсом к обучению бухгалтеров и участников торгов команда запустила направления по охране труда и маркетингу. Появился новый формат обучения — лекторий. Это 8-часовые авторские курсы повышения квалификации.

В 2020 году «Контур.Школа» впервые участвовала в совместном рейтинге Smart Ranking и IT-холдинга TalentTech. По итогам II квартала проект занял 26-е место, а по итогам III квартала поднялся на 20-ю ступень.

Евгений Филатов, генеральный директор «СКБ Контур» сказал: «2020 год показал, что мы можем быстро меняться, адаптируясь к новым обстоятельствам: работать удаленно, проводить мероприятия онлайн, по-новому общаться с клиентами. Это хорошая база, чтобы и дальше наращивать свою эффективность и помогать становиться эффективнее нашим клиентам».