В рамках онлайн-конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» компания Epson расскажет об эффективных и экономичных решениях для бизнеса

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции CNews, посвященной вопросам оптимизации затрат на IT-инфраструктуру. Специалисты ведущих компаний отрасли расскажут о способах сокращения расходов, помогут определить, какие аспекты можно оптимизировать, какой эффект это принесет и сколько это стоит.

В рамках конференции выступит Андрей Антонов, менеджер по бизнес-устройствам Epson, с докладом «Решения Epson для бизнеса. Струйная печать для большого и домашнего офиса». В докладе пойдет речь о новейших технологиях и достижениях Epson в сегменте бизнес-печати:

инструменты снижения совокупных затрат на печать;

аппаратные и программные продукты от компании Epson для снижения совокупной стоимости владения и контроля за процессом печати;

обновленная линейка устройств на основе технологии Heat-Free;

преимущества в сравнении лазерной печатью;

специальное программное обеспечение для удаленной диагностики состояния устройств и выявления неисправностей печатного оборудования.

О компании Epson

Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, является мировым лидером в области создания инновационных продуктов для получения изображения – от 3LCD-проекторов и смарт-очков до принтеров, печатающих на различных видах носителей: от обычной бумаги до текстиля. Уникальные разработки и технологии Epson позволяют создавать эффективные, экономичные и экологичные решения для дома и бизнеса.