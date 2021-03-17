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В рамках онлайн-конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» компания Epson расскажет об эффективных и экономичных решениях для бизнеса

Бизнес Техника

Приглашаем принять участие в онлайн-конференции CNews, посвященной вопросам оптимизации затрат на IT-инфраструктуру. Специалисты ведущих компаний отрасли расскажут о способах сокращения расходов, помогут определить, какие аспекты можно оптимизировать, какой эффект это принесет и сколько это стоит.

В рамках конференции выступит Андрей Антонов, менеджер по бизнес-устройствам Epson, с докладом «Решения Epson для бизнеса. Струйная печать для большого и домашнего офиса». В докладе пойдет речь о новейших технологиях и достижениях Epson в сегменте бизнес-печати:

  • инструменты снижения совокупных затрат на печать;
  • аппаратные и программные продукты от компании Epson для снижения совокупной стоимости владения и контроля за процессом печати;
  • обновленная линейка устройств на основе технологии Heat-Free;
  • преимущества в сравнении лазерной печатью;
  • специальное программное обеспечение для удаленной диагностики состояния устройств и выявления неисправностей печатного оборудования.

О компании Epson

Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, является мировым лидером в области создания инновационных продуктов для получения изображения – от 3LCD-проекторов и смарт-очков до принтеров, печатающих на различных видах носителей: от обычной бумаги до текстиля. Уникальные разработки и технологии Epson позволяют создавать эффективные, экономичные и экологичные решения для дома и бизнеса.

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