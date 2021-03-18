Банк «Точка» поможет фрилансерам начать работу с биржей Upwork

«Точка» будет бесплатно помогать фрилансерам в работе с международной биржей Upwork. Фрилансерам доступна серия материалов о работе с биржей, консультации специалистов, англо-русский разговорник для общения с заказчиком и услуги переводчика. «Точка» поможет перевести сопроводительные письма и вести переговоры с заказчиком. Инструкции «Точки» помогут правильно заполнить анкету на бирже, откликаться на выгодные заказы и выводить деньги без лишних комиссий.

«Точка» объявила о новой бесплатной услуге для фрилансеров — помощи в работе с одной из наиболее известных в мире международных фриланс-бирж Upwork. Она дает возможность программистам, дизайнерам, копирайтерам и переводчикам, а также представителям других специальностей работать с компаниями из разных стран мира, получая оплату в валюте.

«В 2020 г. 64% фрилансеров из России зарабатывали меньше 30 тыс. руб. в месяц. При этом работодатели из США и Европы готовы оплачивать те же услуги дороже в 1,5-2 раза. Во время пандемии онлайн-отрасль стала развиваться активнее — появилось много новых фрилансеров и работодателей. Для того, чтобы свести вместе первых и вторых, есть надежный способ — биржи фриланса. Однако не все знают, как получить на бирже свои первые заказы из-за сложностей с английским, недостатка опыта общения с заказчиком или навыка самопрезентации. Мы хотим помочь фрилансерам эффективно работать с биржей Upwork», — отметила Александра Меркурьева, продакт-менеджер продуктов для международного бизнеса в «Точке».

«Точка» подготовила серию бесплатных материалов о быстром старте работы с Upwork для фрилансеров, включив в серию краткий англо-русский разговорник для общения с заказчиком. Фразы из разговорника помогут описать свой опыт и квалификацию, сформулировать ваши компетенции, договориться о сроках, оплате, поддержке проекта и предложить долгосрочное сотрудничество. «Точка» предоставляет услуги переводчика сопроводительных писем. Он же помогает в переговорах с заказчиком.

Инструкции «Точки» научат откликаться на задания так, чтобы выбирали именно вас, находить подходящие и наиболее выгодные заказы, выводить деньги. Специалисты «Точки» помогут разобраться в тонкостях документооборота, налогообложения и других нюансах работы на бирже Upwork.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно написать в чат «Точки».