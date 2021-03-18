Спецпроекты

MR Group и Mail.ru Group стали партнерами по цифровой трансформации

Бизнес Облака

Девелоперская компания MR Group и Mail.ru Group заключили стратегическое партнерство в области цифровизации. Сотрудничество будет направлено на поддержку девелопера по всем направлениям цифровой трансформации бизнеса.

В рамках сотрудничества компании планируют использовать облачные сервисы и технологии предиктивной аналитики для дальнейшего повышения эффективности бизнеса застройщика. Цифровые решения Mail.ru Group будут применяться в бизнесе MR Group для анализа земельных участков и готовых объектов недвижимости с целью определения оптимального пути их использования. В оценке будут учитываться рыночная конъюнктура, ожидаемая доходность, затраты, возможные риски, градостроительные ограничения и другие показатели.

«Сегодня цифровые решения становятся ключевым аспектом не только в повышении эффективности бизнеса, но и с точки зрения создания комфортной среды для работы и жизни. Поэтому мы закладываем в проекты максимальные возможности для цифровизации. Уверены, что Mail.ru Group с их возможностями и технологиями смогут оказать нам в этом эффективную поддержку», — сказала Евгения Старкова, директор по маркетингу компании MR Group.

«У Mail.ru Group — широкая база технологий в области больших данных и автоматизации процессов. У MR Group — многолетний опыт в сфере девелопмента во всех направлениях. Объединившись, мы сможем разрабатывать умные и технологичные решения для оптимизации ключевых процессов в области коммерческой и жилой недвижимости, чтобы ускорить развитие бизнеса нашего партнера», — отметила Любовь Пшеничникова, директор по развитию стратегических партнерств, коммерческий департамент Mail.ru Group.

Mail.ru Group создала направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации в июле 2020 г. Оно помогает компаниям любого размера эффективно переводить в цифру ключевые бизнес-процессы: от маркетинга и развития каналов продаж до найма и управления кадрами, логистики и автоматизации производства.

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