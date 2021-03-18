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«Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Рексофт» (Reksoft) и Южная школа программирования, первая специализированная школа подготовки IT-специалистов в ЮФО с очной формой обучения, стали партнерами в сфере профессионального образования.

Представители «Рексофт» выступили бизнес-экспертами на защите дипломов первого выпуска курса бизнес-аналитики в образовательном учреждении. Работы студентов были посвящены ИТ-проектам в социальной сфере, ЖКХ, e-commerce и образовании. По результатам защиты несколько выпускников будут приглашены на собеседование в Ростовское подразделение «Рексофт».

«Сегодня профессия бизнес-аналитика в ИТ – это востребованное направление, которому мало кто учит в регионах, а потребность у бизнеса в них велика. По дипломным работам видно, что курс, хотя и не охватил все аспекты бизнес-анализа, но был сделан качественно, и его слушатели получили хорошую базу для старта в профессии», — отметил Александр Слободенюк, руководитель центра разработки «Рексофт» в Ростове-на-Дону.

«Рексофт» регулярно проводит бесплатные стажировки для студентов, выпускников и молодых специалистов в городах своего присутствия по таким направлениям, как разработка ПО на языках программирования Java, Erlang, Frontend-разработка и тестирование ПО. По итогам бесплатной стажировки трое наиболее успешных студентов приглашаются на оплачиваемую стажировку в конкретные коммерческие проекты «Рексофт».



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