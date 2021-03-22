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«Корус консалтинг» перешла на безбумажный кадровый документооборот с HRlink

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ГК «Корус консалтинг» подключила решение HRlink – систему электронного кадрового документооборота. Это позволило ускорить наем персонала, сократить рутинные задачи по оформлению и подписанию внутренних документов, а также предоставить удобный доступ к их цифровым версиям.

Подключившись к облачному сервису HRlink, «Корус консалтинг» перевела в электронный формат наем новых сотрудников, процесс внесения кадровых изменений и предоставление отпусков. Теперь для оформления документов не требуется присутствие в офисе – для каждого работника в личном кабинете создается ЭЦП, с помощью которой можно подписывать кадровые документы через SMS, мессенджеры или электронную почту. Благодаря готовой интеграции HRlink с порталом «Работа в России» для доступа к документам можно использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Первым значимым результатом проекта стало ускорение оформления новых сотрудников. Раньше оформление могло занимать несколько дней: нужно было подготовить документы, организовать их подписание через курьера или в офисе. Сейчас часть документов подписывается онлайн за несколько минут прямо со смартфона через HRlink.

Ускорилась работа и с текущими сотрудниками. Офисы «Корус консалтинг» расположены в трех городах, и некоторые люди в связи с пандемией COVID-19 перешли на удаленный режим – все это усложняло оформление отпусков и проведение кадровых перестановок. Переход на безбумажный формат позволил перераспределить нагрузку менеджеров отдела кадров и уменьшить время подписания внутренних документов. Более того, к 2022 г. ИТ-компания планирует существенно сократить затраты на хранение и транспортировку бумажных версий.

«Цифровизация кадрового документооборота дает видимый экономический эффект за счет сокращения расходов на материалы, доставки, архивы и трудозатраты персонала. В то же время наши клиенты стремятся не только к финансовой оптимизации: они заботятся о комфорте сотрудников, технологичности процессов, скорости и удобстве оформления и коммуникаций – все это кусочки пазла, составляющие HR-бренд компании», – сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию бизнеса HRlink.

Сейчас к сервису подключено 50% сотрудников. В ближайших планах – масштабирование решения и интеграция с корпоративным порталом «1С: Битрикс24», где у каждого будет личный кабинет с доступом не только к кадровым документам, но и бухгалтерским выпискам, информации об отпусках, бонусах и доступных обучениях, с возможностью оформить заявки в техподдержку или финансовую службу.

Импорт данных, обучение персонала работе с сервисом и изменения внутренних процессов заняли пять рабочих дней. Для быстрого запуска и адаптации ИТ-решения специалисты HRlink оказывают техническую поддержку – каждый запрос обрабатывается в течение 10 минут.

«Мы стремились сделать работу с документами максимально простой и комфортной для сотрудников. Большинство коллег с готовностью перешли на цифровой формат подписания и хранения – удобно, что можно использовать простую электронную подпись ЕСИА, а для тех, у кого нет такой возможности, в HRlink оперативно создается усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Мы будем и дальше развивать решение, особенно в части интеграций с корпоративными сервисами – порталом, чат-ботом, системой оформления командировок. Это позволит создать “единое окно” для работы с кадровой документацией, быстрого и удобного взаимодействия с сотрудниками, тем самым формируя современную цифровую среду компании», – сказала Вера Ковальская, руководитель отдела кадров ГК «Корус консалтинг».

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