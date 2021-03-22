Mail.ru Group открывает молодежи путь в ИТ

Участники волонтёрской образовательной программы «Амбассадоры Mail.ru Group» представляют компанию в своих вузах, параллельно совершенствуя цифровые и управленческие навыки и решая практические задачи. Подать заявку можно до 30 апреля включительно. Принять участие в отборе могут студенты, аспиранты и сотрудники российских вузов.

Основная функция амбассадоров — рассказывать студентам и школьникам об ИТ-отрасли, об образовательных программах и продуктах Mail.ru Group и о перспективах работы в компании. Также студенты будут проводить в своём вузе образовательные активности от имени компании: организовывать лекции, вебинары, хакатоны и другие мероприятия.

Для участников программы проведут курсы по цифровым и управленческим навыкам. Лучшие выпускники амбассадорской программы получат возможность пройти НЕстажировку и стать частью компании. В рамках амбассадорской программы планируется проведение образовательных интенсивов, где амбассадоры получат возможность поработать над решением реальных задач бизнес-юнитов Mail.ru Group и пообщаться с топ-менеджерами компании.

22 марта в 13:00 во «Вконтакте» пройдёт прямой эфир, посвящённый старту отбора.

«Участие в нашей амбассадорской программе — это реальная возможность погрузиться в сферу ИТ даже для тех, кто получает или уже получил неайтишную специальность. В Mail.ru Group сегодня работают 12 сотрудников из числа выпускников программы. Мы хотим, чтобы каждый, кто грезит ИТ, мог исполнить свою мечту и стать частью этого интересного мира — вне зависимости от специальности и места жительства: например, среди наших амбассадоров были ребята из Владивостока, Тюмени и Новосибирска, — комментирует директор по связям с университетами Mail.ru Group Сергей Марданов. — Кроме того, программа “Амбассадоры Mail.ru Group” даёт нам возможность быть ближе к студенческому сообществу. Через наших амбассадоров мы лучше понимаем эту аудиторию и вместе с ними совершенствуем наши продукты».

Чтобы присоединиться к программе амбассадоров Mail.ru Group, нужно пройти серию отборочных испытаний. Отбор будет проходить до конца лета, а с 1 сентября новоиспеченные амбассадоры начнут представлять Mail.ru Group в своих вузах. Заявки принимаются на сайте программы или в мини-приложении «Вконтакте» до 30 апреля.

Первый набор амбассадоров Mail.ru Group провела в 2018 году. В 2020 году амбассадорами компании стали 49 человек из 30 вузов в 12 регионах. С каждым годом растёт доля девушек: если в 2018 году их было 45%, то в 2020-м — уже 63%. Всего за три года в программе приняли участие 159 студентов, аспирантов и сотрудников 53 вузов из 27 российских городов.