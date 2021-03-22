Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы

Microsoft объявила результаты первого ежегодного исследования Work Trend Index 2021. Отчет называется «Следующий большой перелом – это гибридная работа. Готовы ли мы?», он раскрывает семь тенденций гибридного формата работы, о которых должен знать каждый бизнес-лидер.

Основной вывод отчета: руководители бизнеса не должны воспринимать гибридную работу как обычное ведение бизнеса. Этот сценарий требует переосмысления стереотипов.

«Выбор, который вы делаете сегодня, будет влиять на вашу организацию в течение многих лет. Это этап, который требует стратегического видения и обновленного подхода, – отметил Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft 365. – Ваши решения повлияют на все: начиная с того, как вы формируете корпоративную культуру, как вы привлекаете и удерживаете талантливых людей, заканчивая тем, как вы можете стимулировать сотрудничество и инновации».

Полученные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году кардинальным образом изменился характер работы: статистика Microsoft Teams и Outlook показала, что сфера общения сократилась, но гибридная работа позволит восстановить этот показатель; время, затраченное на встречи, увеличилось более чем в два раза по всему миру. В феврале этого года было доставлено на 40 млрд электронных писем больше по сравнению с прошлым годом; работа стала более человечной. Почти 40% опрошенных говорят, что они чувствуют себя более комфортно, больше отдают себя работе по сравнению с периодом до пандемии.

Отчет также свидетельствует о высокой вероятности исчезновения традиционных рабочих мест: 73% опрошенных работников выступают за сохранение гибкого формата работы; количество объявлений об удаленной работе на сайте LinkedIn увеличилось более чем в пять раз за время пандемии; более 40% работников во всем мире рассматривают возможность смены работодателя в этом году, а 46% планируют переезд, поскольку теперь они могут работать удаленно.

В отчете Work Trend Index 2021 представлены результаты исследования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек из 31 страны, а также проанализированы триллионы совокупных сигналов пользователей Microsoft 365 и LinkedIn. Он также включает мнения экспертов, которые десятилетиями изучали вопросы совместной работы, социального капитала и создания рабочих пространств.

Work Trend Index 2021 отражает семь ключевых трендов для лидеров во время перехода к гибридной работе: гибридный сценарий работы сохранится; руководители отдалились от сотрудников и должны задуматься над тем, как исправить ситуацию; высокая продуктивность достигается за счет выгорания сотрудников; поколение Z находится в зоне риска, и ему необходимо найти новый источник восстановления сил; сокращение сферы рабочего общения ставит под угрозу инновации; искренний подход повышает продуктивность и благополучие; в мире гибридной работы таланты меняют географическое положение и находятся повсюду.

Отчет Work Trend Index определяет пять стратегий осуществления изменения для перехода к гибридной работе для бизнес-лидеров: создать план расширения возможностей сотрудников для обеспечения большей гибкости; инвестировать в пространство и технологии для объединения возможностей физического и цифрового мира; поставить в приоритет борьбу с цифровым выгоранием сотрудников; приоритизировать перестройку социального капитала и культуры; переосмыслить подходы взаимодействия с персоналом, чтобы повысить конкурентоспособность для привлечения лучших сотрудников.

«Во время этой пандемии мы наблюдали ускорение развития определенных тенденций, которые существовали и до COVID. Но, пожалуй, одна из основных – это рост применения дистанционной работы. По мере демократизации возможностей с помощью удаленной работы и большей мобильности талантливых сотрудников, настало время для бизнес-лидеров воспользоваться возможностью доступа к различным навыкам и талантам, ранее недоступным им», – отметила Карин Кимброу, главный экономист, LinkedIn.