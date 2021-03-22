Спецпроекты

Microsoft представила анализ итогов года удаленной работы

Бизнес

Microsoft объявила результаты первого ежегодного исследования Work Trend Index 2021. Отчет называется «Следующий большой перелом – это гибридная работа. Готовы ли мы?», он раскрывает семь тенденций гибридного формата работы, о которых должен знать каждый бизнес-лидер.

Основной вывод отчета: руководители бизнеса не должны воспринимать гибридную работу как обычное ведение бизнеса. Этот сценарий требует переосмысления стереотипов.

«Выбор, который вы делаете сегодня, будет влиять на вашу организацию в течение многих лет. Это этап, который требует стратегического видения и обновленного подхода, – отметил Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft 365. – Ваши решения повлияют на все: начиная с того, как вы формируете корпоративную культуру, как вы привлекаете и удерживаете талантливых людей, заканчивая тем, как вы можете стимулировать сотрудничество и инновации».

Полученные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году кардинальным образом изменился характер работы: статистика Microsoft Teams и Outlook показала, что сфера общения сократилась, но гибридная работа позволит восстановить этот показатель; время, затраченное на встречи, увеличилось более чем в два раза по всему миру. В феврале этого года было доставлено на 40 млрд электронных писем больше по сравнению с прошлым годом; работа стала более человечной. Почти 40% опрошенных говорят, что они чувствуют себя более комфортно, больше отдают себя работе по сравнению с периодом до пандемии.

Отчет также свидетельствует о высокой вероятности исчезновения традиционных рабочих мест: 73% опрошенных работников выступают за сохранение гибкого формата работы; количество объявлений об удаленной работе на сайте LinkedIn увеличилось более чем в пять раз за время пандемии; более 40% работников во всем мире рассматривают возможность смены работодателя в этом году, а 46% планируют переезд, поскольку теперь они могут работать удаленно.

В отчете Work Trend Index 2021 представлены результаты исследования, в котором приняли участие более 30 тыс. человек из 31 страны, а также проанализированы триллионы совокупных сигналов пользователей Microsoft 365 и LinkedIn. Он также включает мнения экспертов, которые десятилетиями изучали вопросы совместной работы, социального капитала и создания рабочих пространств.

Work Trend Index 2021 отражает семь ключевых трендов для лидеров во время перехода к гибридной работе: гибридный сценарий работы сохранится; руководители отдалились от сотрудников и должны задуматься над тем, как исправить ситуацию; высокая продуктивность достигается за счет выгорания сотрудников; поколение Z находится в зоне риска, и ему необходимо найти новый источник восстановления сил; сокращение сферы рабочего общения ставит под угрозу инновации; искренний подход повышает продуктивность и благополучие; в мире гибридной работы таланты меняют географическое положение и находятся повсюду.

Отчет Work Trend Index определяет пять стратегий осуществления изменения для перехода к гибридной работе для бизнес-лидеров: создать план расширения возможностей сотрудников для обеспечения большей гибкости; инвестировать в пространство и технологии для объединения возможностей физического и цифрового мира; поставить в приоритет борьбу с цифровым выгоранием сотрудников; приоритизировать перестройку социального капитала и культуры; переосмыслить подходы взаимодействия с персоналом, чтобы повысить конкурентоспособность для привлечения лучших сотрудников.

«Во время этой пандемии мы наблюдали ускорение развития определенных тенденций, которые существовали и до COVID. Но, пожалуй, одна из основных – это рост применения дистанционной работы. По мере демократизации возможностей с помощью удаленной работы и большей мобильности талантливых сотрудников, настало время для бизнес-лидеров воспользоваться возможностью доступа к различным навыкам и талантам, ранее недоступным им», – отметила Карин Кимброу, главный экономист, LinkedIn.

Другие материалы рубрики

Минцифры потратит 50 миллионов, чтобы переделать рейтинг цифровизации российских регионов

Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия

Мировое производство принтеров может остановиться

Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда

Арестованы сотрудники ДИТа Москвы и топ-интегратора. Им грозит 10 лет тюрьмы

ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM

Техноблог

Скрытый майнинг — когда начинать бояться?

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота