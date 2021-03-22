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Начинается прием заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 2021

Бизнес

Оргкомитет премии IT Stars имени Георгия Генса объявляет о приеме заявок от соискателей. К участию приглашаются компании и организации, работающие в России: разработчики инновационных продуктов, технологий и решений, заказчики и исполнители проектов. Заявки принимаются до 31 мая, торжественная церемония объявления победителей состоится в октябре 2021 года в Москве.

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В этом году премия будет вручаться в семи номинациях. Шесть из них проектные и одна продуктовая:

  • «Инновационный проект в госсекторе»,
  • «Инновационный проект в бизнесе»,
  • «Умные решения в регионах России»,
  • «Инновационный проект социальной направленности»,
  • «Инновационный проект в здравоохранении» (специальная номинация 2021 года),
  • «Цифровая трансформация» (специальная номинация 2021 года),
  • «Инновационное ИT-решение/продукт».

Две номинации появились впервые – «Цифровая трансформация» и «Инновационный проект в здравоохранении». Интеграция цифровых технологий во все аспекты деятельности организаций стала одним из ключевых трендов отрасли в 2020 году. Пандемия не затормозила процессы трансформации компаний, а наоборот, вызвала более бурное развитие ИТ и digital. Коронавирус стал катализатором создания технологических решений для защиты здоровья людей. Новые номинации обусловлены реальной рыночной ситуацией и призваны выявить самые эффективные и смелые проекты в обозначенных сферах.

Чтобы выдвинуть кандидата, необходимо прислать заявку в оргкомитет премии на адрес info@itstars-award.ru или заполнить форму на сайте.

Объективность выбора лауреатов обеспечена двухступенчатой системой оценки. Экспертный совет, в который входят профессионалы в области информационных технологий из числа технических специалистов, формирует шорт-лист в каждой номинации. Победителей выбирает Комитет по присуждению премии, в который вошли наиболее авторитетные персоны ИТ-индустрии и российского бизнеса.

Экспертный совет и Комитет по присуждению премии оценивают проекты и продукты по следующим критериям: инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, экономический эффект от внедрения, удовлетворенность заказчика.

ЛАНИТ учредил премию IT Stars имени основателя компании Георгия Генса в 2019 году. Отличительная черта премии – она присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов. Список лауреатов премии IT Stars 2020 доступен по ссылке.

Премия организована при поддержке Ассоциации менеджеров и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Информационные партнеры: Global CIO, БИТ, CRN, ict-online, ict2go, IT Manager, Digital Report, «Национальный банковский журнал» (NBJ).

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