Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов

Accenture объявила о результатах деятельности за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 28 февраля. Выручка Accenture составила 12,1 млрд долларов США, что выше прошлогоднего показателя на 8% в долларах США и на 5% в национальных валютах. Рост выручки за квартал сократился примерно на 2 процентных пункта из-за снижения поступлений от возмещения путевых расходов.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,23 доллара, что выше прошлогоднего показателя на 17% (в том числе 0,21 доллара за счет прибыли, полученной от инвестиций – против 0,07 доллара в прошлом году).

Операционная прибыль составила 1,65 миллиарда долларов, продемонстрировав годовой прирост в 11%. Операционная рентабельность (operating margin) вышла на уровень 13,7% — на 30 базисных пунктов выше показателя прошлого года.

Компания привлекла новых заказов на сумму 16 миллиардов долларов США: по 8 млрд пришлось и на консалтинговые услуги, и на услуги аутсорсинга. Accenture также объявила о единовременном бонусе (в размере недельной базовой заработной платы) для сотрудников в должностях ниже управляющих директоров. Этот бонус отражает исключительный вклад сотрудников в успех компании и преданность команды Accenture своим клиентам в этот непростой год.

«Благодаря выдающимся финансовым результатам за второй квартал, мы уже вернулись к “допандемическим” темпам роста, а увеличение доли рынка происходит быстрее, чем до пандемии. В этом квартале мы обеспечили рекордное количество новых заказов, а также отличную прибыльность и свободный денежный поток… Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам не только восстанавливаться и перестраиваться, но и переосмысливать их будущее», — подчеркнула главный исполнительный директор Accenture Джули Свит.

Коммуникации, медиа и технологии: $2,48 млрд, прирост на 11% в долларах США и на 9% в национальной валюте (по сравнению со вторым кварталом 2020 финансового года).

Услуги для организаций финансового сектора: $2,38 млрд, прирост на 14% в долларах США и на 10% в национальной валюте. Здравоохранение и государственные услуги: $2,26 млрд. Прирост на 16% в долларах США и 14% в национальной валюте. Продуктовое направление: $3,34 млрд. Прирост на 6% в долларах США и на 2% в национальной валюте. Природные ресурсы: $1,63 млрд. Сокращение на 4% в долларах США и на 7% в национальной валюте.

Северная Америка: $5,63 млрд, прирост на уровне 4% в долларах США и локальной валюте по сравнению со 2 кварталом 2020 финансового года. Европа: $4,03 млрд, прирост на 11% в долларах США и на 3% в национальной валюте. Развивающиеся рынки: $2,43 млрд, прирост на 8% в долларах США и на 6% в национальной валюте. В 2021 финансовом году Accenture ожидает прирост выручки в диапазоне от 6,5% до 8,5% в местной валюте (в конце первого квартала аналитики прогнозировали прирост в интервале от 4% до 6%).