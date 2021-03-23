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Гознак приобретает долю в процессинговой компании Uniteller

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе

АО «Гознак» подписало соглашение о приобретении доли в АО «Предпроцессинговый расчетный центр» (АО «ПРЦ»), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller.

Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 г. По итогам сделки АО «Гознак» приобретает 50% плюс одну акцию АО «ПРЦ».

Новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller, а также способствовать сохранению и развитию ключевых направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках.

Гознак и ПРЦ намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Стороны также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов Гознака с цифровыми платежными сервисами ПРЦ.

Компании уже имеют опыт совместной реализации проектов. С 2017 г. они выступают на рынке процессинга безналичных платежей как консорциум, сформировав стратегическое партнерство.

Аркадий Трачук, генеральный директор Гознака, сказал: «Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков».

Алексей Богаткин, генеральный директор ПРЦ, сказал: «Мы видим большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке. Гознак – это надежная государственная структура, опыт и экспертиза которой очевидны. Uniteller же неоднократно подтверждал свой уровень профессионализма на рынке платежных решений как для множества коммерческих организаций, так и для крупных государственных проектов. Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках».

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