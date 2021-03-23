Назначен региональный менеджер TP-Link в России

TP-Link Corporation Limited объявляет о назначении регионального менеджера в России. Новым руководителем подразделения, занимающегося развитием бизнеса в России и Беларуси, станет Рэймонд Чен, ранее возглавлявший представительство TP-Link в регионе Ближнего Востока и Африки.

«Мы рады, что Рэймонд Чен возьмет на себя лидирующую роль в российском бизнес-подразделении после успешно проделанной им работы в Дубае. Основываясь на его достижениях в регионе MEA, которые включали постоянный рост продаж в годовом исчислении и поддержание высокой доли рынка, успешное внедрение решений Mesh с несколькими крупнейшими интернет-провайдерами и операторами связи в регионе Персидского залива, мы уверены, что бизнес TP-Link в России сохранит устойчивую тенденцию к росту» – заявил Альберт Лю, региональный директор по странам Восточной Европы.

Рэймонд Чен присоединился к TP-Link в 2014 году в качестве менеджера по продажам в регионе Ближнего Востока и Африки. Спустя два года он вступил в должность регионального менеджера по региону Левант, а в 2018 году – приступил к выполнению обязанностей руководителя, ответственного за регион Левант, страны Персидского залива, СНГ и Африки. Его задачи включали: обеспечение конечных пользователей и корпоративных клиентов передовыми решениями TP-Link, поддержание качественной работы сетевого и WiFi оборудования для крупных заказчиков, обеспечение стабильного доступа в Интернет для всё большего числа потребителей, использующих оборудование компании TP-Link.

Укрепление лидирующих позиций TP-Link в сегменте потребительского Wi-Fi, развитие линеек корпоративного сетевого оборудования и оборудования для видеонаблюдения, а также поддержание крепких партнёрских отношений с операторами связи и системными интеграторами – дальнейшие цели нового руководителя компании в России и Беларуси.