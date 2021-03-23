Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля

Ежегодная всероссийская акция «Цифровой диктант 2021», организованная РАЭК, ОНФ и Microsoft, пройдет с 9 по 24 апреля 2021 г. в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф. Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нем могут дети 7-13 лет, подростки 14-17 лет и взрослые.

За 2020 г. желающих проверить свой уровень цифровой культуры стало больше в восемь раз (330148 участников по сравнению с 39398 в 2019 г.). В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, организаторы разработали специальный интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60 лет.

В 2021 г. проект включает следующие этапы: 9 апреля состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других городах; 9-24 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях; 25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших тестирования, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками.

«Цифровой диктант 2021» будет состоять из четырех блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Готовиться к диктанту можно уже сейчас на специальной обновленной платформе.

В 2020 г. лучшие результаты продемонстрировали именно дети 7-13 лет, которые тогда проходили тестирование впервые, а также взрослые 25-34 лет. Самые скромные результаты показали участники старше 60 лет и подростки 14-17 лет. В 2020 г. лучше всего пользователи разбирались в цифровой безопасности, а самыми сложными для них были вопросы об основах цифрового потребления.

Ежегодное исследование уровня цифровой культуры Microsoft DCI подтвердило: повышать уровень знаний об интернет-технологиях особенно актуально сейчас, когда общение в сети стало занимать гораздо больше места и в личной жизни, и в рабочих процессах. Мошенничество, обман и грубое обращение все еще остаются распространенными рисками в онлайн-коммуникации и пользователям необходимы знания о том, как их избежать.

«В этом году «Цифровой диктант» ждет ряд нововведений. Одно из них — большее сегментирование целевых аудиторий. Будет отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет. Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее. Организаторы постарались сделать их более интерактивными, что должно понравиться молодой аудитории, — отметил Алексей Комиссаров, сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей». — «Цифровой диктант» теперь не только акция по измерению уровня цифровой грамотности, но и целая образовательная мультиплатформа. На сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать», постоянно обновляется «Карта цифровых возможностей» с программами и курсами повышения цифровой грамотности населения в онлайн и офлайн-форматах. В прошлом году мы впервые провели сбор информации о существующих в регионах курсах повышения цифровой грамотности для разных целевых аудиторий. Это позволило нам увидеть основные направления и форматы по формированию цифровой зрелости граждан, которые реализуются в различных субъектах. Всего эксперты ОНФ проанализировали более 700 курсов».

«Нас радует, что с каждым годом общероссийская акция «Цифровой диктант» охватывает все большее число участников: в 2020 г. их количество увеличилось более чем в восемь раз — до 330 тыс. События 2020 г. стали дополнительным катализатором развития цифровых компетенций у пользователей: электронная коммерция, дистанционное образование, онлайн-общение стали обыденностью и смотивировали многих повысить свою цифровую грамотность. Надеемся, в 2021 г. акция побьет все предыдущие рекорды и покажет, повлияли ли пандемия и сопутствующие ей цифровизация и удаленная работа на развитие у граждан цифровых навыков», — сказал Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой диктант».

«По данным ежегодного исследования уровня цифровой культуры DCI, 80% россиян сталкивались с онлайн-угрозами. В большинстве случаев столкновения с рисками влекут определенные последствия – 58% интернет-пользователей признали, что стали реже использовать социальные сети, практически 50% стали меньше доверять офлайн и онлайн. Именно поэтому Microsoft в России стремится популяризировать знания об интернет-технологиях и ежегодно проводит общероссийский «Цифровой диктант» совместно с РАЭК и ОНФ. Проект поможет людям проверить свой уровень цифровой грамотности, а также получить новые знания и навыки, которые необходимы в цифровую эпоху», — отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России.

«Комитет Госдумы по информационной политике анонсировал инициативу по повышению цифровой грамотности молодежи. В том числе возможно введение уроков цифровой грамотности в школах. Безусловно, мы понимаем важность вопроса. Только что мы завершили первое открытое заседание межфракционной группы по кибербезопасности. Вместе с экспертами отрасли и профильных ведомств, мы обсудили возможные подходы противодействия киберпреступности. Многие участники отметили важность не только законодательных мер, но и повышения цифровой грамотности населения. «Цифровой диктант» как ежегодная акция, которая проводится уже в третий раз, вносит вклад в общую работу. Уверен в этом году в акции примут участие сотни тысяч наших граждан как представителей подрастающего поколения, так и взрослых», — сказал Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы России, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Также к акции уже присоединились партнеры: ЦБ РФ, «Ростелеком» и Пенсионный фонд России (проект «Азбука интернета»), Российская государственная библиотека для молодежи, Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, TikTok, «Лаборатория Касперского», Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, Газпромбанк.