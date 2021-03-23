ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» «Платформа больших данных», созданное в марте 2020 г., утвердило стратегию развития до 2025 г.

Согласно утвержденному документу: цель «Платформы больших данных» - создание лидера рынка в области сервисов на основе Big Data, в том числе за счет объединения уникальных массивов обезличенных данных, технологий и компетенций; к 2025 г. «Платформа больших данных» планирует занять более 10% целевого рынка продуктов Big Data в России; «Платформа больших данных», в том числе, планирует вывести на рынок платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса, сервисы доступа к облачной Big Data инфраструктуре; в 2021 г. компания планирует запустить более 30 пилотных проектов с потенциальными клиентами.

«Перед нашей компанией "Платформа больших данных" стоит амбициозная задача – к 2025 г. занять лидерские позиции в области сервисов на основе Big Data. По оценкам экспертов, в 2025 г. объем целевого для компании рынка продуктов Big Data в России составит 34 млрд руб., «Платформа больших данных» планирует занять более 10% этого рынка. При этом по ряду сегментов наша доля будет значительно выше, например, в дистанционной оценке имущества мы рассчитываем занять более 40% рынка», - сказал глава совета директоров «Платформы больших данных», заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мы делаем ставку на огромную синергию за счет объедения «больших данных» «Ростелекома» и ВТБ. Технические решения платформы на основе систем машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют рассчитывать на скорый вывод на рынок различных востребованных продуктов. Данный подход показал высокую эффективность у наших зарубежных коллег, и мы рассчитываем повторить успех. При этом мы планируем активно развивать партнерское направление, предусматривающее использование наших продуктов, платформ и инфраструктуры другими организациями по сервисной модели», -сказал член совета директоров "Платформы больших данных", вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Согласно стратегии, целевыми продуктами для «Платформы больших данных» являются платформы обмена Big Data, сервисы для дистанционной оценки имущества, новые сервисы для прогноза спроса и доступа к облачной Big Data инфраструктуре, Big Data проекты в области скоринга физических и юридических лиц, рекламного программатика, персонализации предложений и лидогенерации, геоаналитики.