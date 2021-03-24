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IDC: в IV квартале 2020 года на российский рынок поставлено серверов на $412 млн

Бизнес Финансовые результаты

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker в IV квартале 2020 г. на российский рынок было поставлено 48237 серверов всех типов на общую сумму $411,85 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г., объем поставок в денежном выражении увеличился на 14,8%.

Доля поставок RISC-систем составила 11,2% в денежном выражении. Драйвером роста традиционно является крупный корпоративный сегмент. Лидером поставок RISC-систем стала компания Yadro с долей 78,6%.

Поставки серверов х86 составили долю в 88,8% в денежном выражении. По итогам квартала лидером сегмента серверов стандартной х86 архитектуры стала компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по объему в денежном выражении. Компании Hewlett Packard Enterprise и Huawei заняли вторую и третью позиции по объемам в денежном выражении соответственно. Расходы государственных организаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулировали рост этого сегмента рынка.

«В IV квартале рынок продемонстрировал уверенный рост. Основным драйвером выступил крупный корпоративный сегмент, при этом следует отметить, что ведущие заказчики инвестировали в высокопроизводительные системы. Мы продолжаем наблюдать наращивание инвестиций в высокопроизводительные системы, что свидетельствует о продолжении инвестиций в масштабируемую и доступную инфраструктуру для поддержки программ цифровой трансформации и новых сервисов», – сказал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

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