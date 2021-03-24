Выручка Xiaomi за 2020 год превысила 245,9 млрд юаней

Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты за IV квартал 2020 г. Прибыль и выручка вновь превзошли первоначальные консенсус-прогнозы.

По итогам IV квартала 2020 г. общая величина выручки составила приблизительно 70,46 млрд юаней – это на 24,8 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Валовая прибыль составила приблизительно 11,33 млрд юаней, что на 44,4 % больше показателя предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 3,2 млрд юаней (на 36,7 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года).

За весь 2020 г. общая величина выручки составила приблизительно 245,86 млрд юаней – это на 19,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль составила приблизительно 36,75 млрд юаней, что на 28,7 % больше показателя предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 13 млрд юаней (на 12,8% больше по сравнению с показателем за прошлый год).