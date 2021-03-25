«Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone

Совместно с ГК «Корус консалтинг» компания Danone в России смоделировала возможности оптимизации затрат на сырье с помощью перераспределения производства между площадками и переноса части оборудования. Благодаря цифровым двойникам компания определила, где и в каких объемах выгоднее изготавливать продукцию, и проверила гипотезу о необходимости открытия нового цеха по производству сухого молока.

Danone искала варианты минимизации расходов на производство и логистику. Нужно было перераспределить нагрузку на площадках и определить возможные пути их развития для оптимизации затрат на закупку и доставку сырья и готовой продукции. Дополнительно компания хотела оценить потенциал снижения логистических затрат в рамках существующей инфраструктуры. Для решения этих задач и построения эффективной цепочки поставок Danone пригласила «Корус консалтинг», с которой уже имела опыт успешного сотрудничества.

Консультанты ИТ-компании разработали «цифрового двойника» цепочки поставок Danone: от фермерских хозяйств и заводов до конечных потребителей. С помощью оптимизации «Корус консалтинг» определила рычаги сокращения совокупных производственных и логистических затрат и провела сценарный анализ с учетом всех возможных вариантов сотрудничества с розницей. В результате специалисты разработали рекомендации: какие объемы продукции необходимо произвести на конкретных площадках, какие объекты инфраструктуры должны быть закрыты, и как полученные решения повлияют на структуру цепочек поставок по периодам.

«Использование технологии «цифрового двойника» позволило Danone найти эффективные способы снижения операционных затрат в поставках: потенциально сокращение может достигать 3%. Математическое решение подтвердило эффективность сокращения количества распределительных центров и консолидации объемов поставок, что позволяет производителю уменьшить складские расходы. Более того, минимизация пробега на последнем плече позволяет уменьшить затраты и на транспорт», – сказала Валерия Турсунова, директор по консалтингу направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».

«Моделирование цепей поставок помогает нам принимать взвешенные решения о производстве продукции в зависимости от закупочных цен на рынке молочной отрасли, существующих мощностей и операционных затрат. С помощью математических алгоритмов мы определили наиболее эффективные площадки с точки зрения расходов на сырье и оценили возможные сценарии их развития. Дополнительно мы проверили гипотезу о необходимости открытия нового цеха по производству сухого молока», – сказал Александр Либерман, руководитель направления планирования загрузки производственных мощностей Danone.