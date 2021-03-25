Спецпроекты

«Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone

Бизнес Ритейл Логистика

Совместно с ГК «Корус консалтинг» компания Danone в России смоделировала возможности оптимизации затрат на сырье с помощью перераспределения производства между площадками и переноса части оборудования. Благодаря цифровым двойникам компания определила, где и в каких объемах выгоднее изготавливать продукцию, и проверила гипотезу о необходимости открытия нового цеха по производству сухого молока.

Danone искала варианты минимизации расходов на производство и логистику. Нужно было перераспределить нагрузку на площадках и определить возможные пути их развития для оптимизации затрат на закупку и доставку сырья и готовой продукции. Дополнительно компания хотела оценить потенциал снижения логистических затрат в рамках существующей инфраструктуры. Для решения этих задач и построения эффективной цепочки поставок Danone пригласила «Корус консалтинг», с которой уже имела опыт успешного сотрудничества.

Консультанты ИТ-компании разработали «цифрового двойника» цепочки поставок Danone: от фермерских хозяйств и заводов до конечных потребителей. С помощью оптимизации «Корус консалтинг» определила рычаги сокращения совокупных производственных и логистических затрат и провела сценарный анализ с учетом всех возможных вариантов сотрудничества с розницей. В результате специалисты разработали рекомендации: какие объемы продукции необходимо произвести на конкретных площадках, какие объекты инфраструктуры должны быть закрыты, и как полученные решения повлияют на структуру цепочек поставок по периодам.

«Использование технологии «цифрового двойника» позволило Danone найти эффективные способы снижения операционных затрат в поставках: потенциально сокращение может достигать 3%. Математическое решение подтвердило эффективность сокращения количества распределительных центров и консолидации объемов поставок, что позволяет производителю уменьшить складские расходы. Более того, минимизация пробега на последнем плече позволяет уменьшить затраты и на транспорт», – сказала Валерия Турсунова, директор по консалтингу направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».

«Моделирование цепей поставок помогает нам принимать взвешенные решения о производстве продукции в зависимости от закупочных цен на рынке молочной отрасли, существующих мощностей и операционных затрат. С помощью математических алгоритмов мы определили наиболее эффективные площадки с точки зрения расходов на сырье и оценили возможные сценарии их развития. Дополнительно мы проверили гипотезу о необходимости открытия нового цеха по производству сухого молока», – сказал Александр Либерман, руководитель направления планирования загрузки производственных мощностей Danone.

Другие материалы рубрики

Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру

«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Техноблог

Как усилить прием сигнала сотовой сети, если очень нужно?

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота