«Мегафон» подвел итоги четвертого квартала 2020 года

«Мегафон» представил ключевые результаты четвертого квартала 2020 года. Выручка сократилась на 6,1% и составила 87,5 млрд руб. Показатель OIBDA сократился на 5,8% до 36,3 млрд руб., рентабельность OIBDA увеличилась на 0,2 п.п. до 41,5%. CAPEX снизился на 38,9% до 19,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла на 117,4% до 4,4 млрд руб. Чистый долг сократился за квартал на 1,6 млрд руб. до 309,6 млрд руб.

В четвертом квартале сервисная выручка снизилась на 2,7% до 78,2 млрд руб. Показатель немного выше уровня предыдущего квартала, однако по сравнению с 2019 годом негативное влияние продолжает оказывать сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами, а также изменение покупательского поведения – снижение активности, оптимизация трат на связь и дополнительные услуги в период пандемии.

Снижение было частично компенсировано ростом выручки от передачи данных и отдельных цифровых сервисов, в том числе услуг информационной безопасности и облачных решений, актуальных в условиях массового перехода абонентов на удаленную работу.

Несмотря на то, что во второй половине года жесткие карантинные ограничения на работу розничных точек были сняты, возвращение покупательской активности происходит постепенно и еще не достигло доковидного уровня. К концу 2020 года размер сети «Мегафона» составил порядка 3 700 салонов, в результате снижения трафика и вводимых ограничений сократившись на 300 магазинов. Общее количество посетителей в салонах «Мегафона» в четвертом квартале было на 28% ниже, чем годом ранее. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров составила 9,3 млрд руб., на 27,1% меньше, чем в прошлом году.

Во втором полугодии после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. С применением новой методики база абонентов в России в четвертом квартале 2020 года составила 70,4 млн. При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база сохраняется на прежнем уровне и не демонстрирует негативного тренда. Новая система позволит компании более эффективно использовать номерную емкость.

Снижение выручки повлекло за собой сокращение OIBDA на 5,8% до 36,3 млрд руб. Тем не менее, компании удалось удержать рентабельность по OIBDA и даже показать небольшой рост на 0,2 п.п. до 41,5% за счет контроля над затратами и управления эффективностью, в том числе сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на рекламу и отдельных общехозяйственных затрат.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 117,4% до 4,4 млрд руб. в результате повышения операционной эффективности, сокращения затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля.

На протяжении всего пандемического 2020 года компания делала основной упор на поддержание высокого качества услуг для абонентов. Международная компания Ookla по результатам исследования четвертый год подряд признала лидерство «Мегафона» по скорости мобильного интернета в России. В период пандемии компания развивала сеть в тех областях страны, где возросла потребность в услугах связи, при этом отложив на более поздние сроки проекты, не связанные с качеством сети. Эта стратегия развития продолжилась и в четвертом квартале 2020 года. За счет такого подхода к инвестициям CAPEX в четвертом квартале был ниже аналогичного периода прошлого года на 38,9% (19,1 млрд руб.), а в целом по итогам года CAPEX показал экономию на 18,7%. Общее количество базовых станций по итогам четвертого квартала достигло 193,3 тыс., при этом в современном сегменте 4G/LTE рост составил 20,5%. В стандарте LTE и LTE Advanced за квартал было введено в эксплуатацию более 1,9 тыс. базовых станций.