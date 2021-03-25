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«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве

Бизнес Тендеры

«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали 25 марта 2021 г. генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и генеральный директор «Персис» Михаил Дьячков.

Соглашение предусматривает совместные действия сторон в части научно-методического, технического и информационного сотрудничества по разработке и продвижению программных продуктов, технических решений и инструментов, необходимых для обеспечения закупочного процесса организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках Федерального закона от № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В первую очередь речь идет развитии функционала и совершенствовании таких сервисов и разделов как: расчёт НМЦК, в том числе для лекарственных препаратов в соответствии с Приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 871н, подбор и проверка кодов ОКПД2/КТРУ, поиск документации, расчет сроков конкурентных процедур, разделов «текущие закупки» и реестр контрактов.

Функциональность сервиса по обоснованию НМЦК (в том числе по лекарствам) позволяет быстро и удобно произвести расчет и сформировать обоснование НМЦК для планируемой закупки на основании открытых данных из реестра контрактов ЕИС, а также на основании уже имеющихся коммерческих предложений. Данный сервис соответствует рекомендациям утвержденным приказом Минэкономразвития России №567.

Проверка ОКПД2 и КТРУ отображает все НПА, связанные с искомым объектом закупки и позволяет заказчику еще на этапе планирования закупки увидеть общую картину построения документации, а также предположить возможные особенности, связанные с данным объектом закупки. С помощью календаря расчета сроков процедур заказчик может рассчитать все сроки совершения юридически значимых действий по закупке (с обоснованием с точки зрения Гражданского кодекса и 44-ФЗ).

«Подписывая это соглашение мы объединяем знания и компетенции сторон для совершенствования технологий и перехода на качественно новых уровень цифровизации госзакупок, - отметил генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Сегодня у нас единая цель - создать максимально прозрачную и эффективную контрактную систему. Достичь ее возможно только совместными усилиями всех участников рынка. Основная задача «ТЭК-Торг» - обеспечивать равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах, непрерывность проведения процедур, а также стабильность функционирования программно-аппаратных средств, используемых для их проведения».

«Наша разработка - программа «Эконом-Эксперт» - уже более 10 лет помогает специалистам в госучреждениях выполнять ежедневные задачи. Мы автоматизировали рутинные процессы госзакупок: создали инструменты и справочники для сотрудников контрактных служб. Объединяя усилия с «ТЭК-Торг», мы верим, что процесс госзакупок станет проще для многих госучреждений», - сказал генеральный директор «Персис» Михаил Дьячков.

Помимо работы по совершенствованию программных продуктов, в рамках соглашения стороны будут принимать совместное участие в консультационных мероприятиях, тематических семинарах, проводимых для заказчиков и уполномоченных организаций в рамках 44-ФЗ, формировать практические рекомендации, предназначенные для пользователей продуктов и др.



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