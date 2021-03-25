Спецпроекты

Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A

Венчурный фонд TMT Investments, инвестирующий в быстрорастущие технологические компании, объявил результаты за 2020 г. по стандартам IFRS.

В декабре 2020 г. TMT исполнилось 10 лет со дня допуска на AIM. За этот период фонд TMT Investments инвестировал в 68 стартапов, реализовал 14 прибыльных полных и частичных выходов.

NAV (стоимость чистых активов) за акцию составляет $6,10, рост составил 73,3% (на 31 декабря 2019 г. стоимость была с $3,52 за акцию).

NAV составляет $177,9 млн, то есть рост составил 57,8% (на 31 декабря 2019 г. стоимость была $102,8 млн).

NAV на акцию выросла в 6,4 раза с момента допуска на AIM в декабре 2010 г., включая дивиденды, выплаченные на сегодняшний день.

Пятилетняя IRR составляет по 28,7% годовых; $41 млн чистых денежных поступлений за выход из Pipedrive; $12,5 млн инвестиций в 16 стартапов.

Диверсифицированный портфель состоит из более чем 35 компаний, ориентированных в основном на большие данные/облако, электронную коммерцию, торговые площадки, решения EdTech, SaaS (программное обеспечение как услуга), fintech.

Денежные резервы в размере $34,6 млн по состоянию на 24 марта 2021 г.

Артем Инютин, управляющий партнер TMT Investments, сказал: «В 2020 г. нам исполнилось 10 лет, и этот год один из самым успешных для фонда: у нас было большое количество значительных переоценок портфеля, а также выход из юникорна Pipedrive, на котором мы заработали $41 млн, а общий денежный доход от сделки был более,чем в 51 раз по сравнению с первоначальным инвестициями. За весь период фонд проинвестировал в 72 компании, реализовал 14 прибыльных полных и частичных выходов. Кроме того, в прошлом году фонд начал активно инвестировать в новые для себя тематики онлайн-образования и medtech».

Другие материалы рубрики

Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру

«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Техноблог

Как усилить прием сигнала сотовой сети, если очень нужно?

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота