Интернет-магазин Aceronline.ru увеличил оборот на 40% в 2020 году

Aceronline.ru, совместный проект производителя компьютерной техники Acer и широкопрофильного дистрибьютора Merlion, подвели итоги 2020 финансового года. Так, оборот интернет-магазина вырос на 40% год к году, в то время как средний чек по результатам года составил 52256 руб.

Основной покупательский спрос пришелся на февраль, март и апрель 2020 г., когда большая часть населения перешла на удаленный способ работы и учебы. Самой популярной товарной категорией в 2020 г. у покупателей стали ультралегкие решения и игровые ноутбуки, в то время как самым дорогим реализованным товаром – игровое кресло Predator Thronos Air, стоимостью 2 млн руб.

За год в ассортименте Aceronline появилось много новинок. Enduro – линейка защищенных ноутбуков, рассчитанных на работу в тяжелых условиях: жара, холод, пыль и влажность. Элегантный и стильный ноутбук Porsche Design Acer Book RS, разработанный совместно с немецкой студией Porsche Design, в производстве которого использовалось углеродное волокно 3K с алмазной огранкой. Легкий ультрабук Swift 5 с антимикробным покрытием, которое защищает от бактерий и микробов.

В планах у проекта расширение ассортиментной линейки, усовершенствование и расширение способов оплаты заказов – подключение СБП (системы быстрых платежей), разработка программы лизинга товаров и программы лояльности, а также редизайн сайта.

«Несмотря на пандемию, год у Aceronline выдался удачным: показатели по большинству товарных групп выросли. В текущем году мы продолжим тенденцию и сконцентрируемся на развитии сервисов для покупателей, которые сделают процесс покупки еще более простым и удобным, ведь это одна из главных задач интернет-магазина», – сказала директор по широкопрофильной дистрибуции Merlion Татьяна Скокова.

«В 2020 г. в связи с повышенным спросом на нашу продукцию, мы столкнулись с рядом сложностей – дефицитом на отдельные группы товаров, задержками поставок, но в итоге показали отличные результаты. В 2021 г. Acer планирует расширить ассортимент и порадовать покупателей совершенно новыми продуктами», – отметила директор по маркетингу компании «Acer Россия» Екатерина Царева.

Проект Aceronline начал работу в 2018 г. Разработкой сервисов, организационным и техническим сопровождением интернет-магазина занимаются специалисты компании Merlion совместно с Acer в России.