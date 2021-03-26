Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания

Согласно выводам исследования SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, в IT — каждая вторая. Чаще всего внештатные работники выполняют работу в сфере информационных технологий, дизайна и маркетинга. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Постоянно привлекают фрилансеров к работе 9% работодателей, объясняя это экономией средств и нежеланием «раздувать» штат. Время от времени используют труд внештатных специалистов 23% работодателей. 62% российских работодателей не пользуются услугами фрилансеров.

Малый бизнес обращается к помощи фрилансеров чаще среднего и крупного: 35% среди компаний с численностью персонала до 100 человек и всего 16% среди предприятий и организаций, где трудится более 1000 сотрудников.

Среди работодателей разных отраслей к услугам фрилансеров прибегают чаще всего в IT и телекоме (51%), а также сфере услуг (34%).

За 4 года, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, уровень востребованности услуг фрилансеров среди работодателей практически не изменился: в 2017 г. их привлекали 34% компаний, сейчас — 32%.

Сегодня фрилансеры чаще всего выполняют работу в сфере информационных технологий (об этом сообщили 22% работодателей), дизайна (21%), а также маркетинга, рекламы, PR и SMM (14%). В 11% компаний внештатные сотрудники занимаются конструированием и проектированием, в 9% — рекрутингом. Столько же сообщили, что фрилансеры работают в сфере продаж. О том, что в их компании на фриланс отданы копирайтинг и редактура, рассказали 8% менеджеров по персоналу. По 3% работодателей привлекают фрилансеров на работы, связанные с консалтингом, а также с монтажом и ремонтом оборудования, по 2% заказывают услуги в сфере финансов и аудита, фото- и видеосъемки, переводов и разработки документации.