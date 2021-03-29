Спецпроекты

«Актион финансы»: около 40% финансовых служб готовы не возвращаться в офис

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Собственники и генеральные директоры российского бизнеса достигли той степени доверия к финансистам, когда готовы позволить им работать не из офиса. Около 39% финансовых служб готовы работать из дома как минимум 2-3 дня в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Актион финансы» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»), участие в котором приняли 420 финансовых директоров из российских компаний малого и среднего бизнеса.

Финансовая функция — последняя, которую руководство готово отпустить работать из дома. Платежи, контроль бюджетов, управленческий учет — эти операции предпочитали выполнять строго из офиса.

За год пандемии финансовые отделы адаптировались к дистанционному режиму работы. При том, что еще год назад в большинстве компаний удаленный доступ мог быть только у финансовых директоров и главных бухгалтеров. За 2020 из-за локдауна и ограничений властей практически всем респондентам пришлось приобрести опыт организации удаленной работы, лишь 8% оставались в офисе.

По оценке 58% финансовых директоров, на удаленке подчиненные справлялись с рабочими задачами на том же уровне, что и в офисе, и даже лучше. Для контроля 42% респондентам достаточно было чатов: Skype, Whatsapp и Telegram. 15% дополнительно вели таблицы с отчетами о проделанной работе. Четверть использовала специальные программные средства.

У 45% руководителей финансовых служб не было претензий к качеству работы на удаленке. 19% недовольны сроками исполнения задач, 16% считают, что подчиненные дома чаще ошибались.

Эмоциональное состояние сотрудников заметно улучшилось, когда появилась возможность хотя бы частично работать из дома. Этот факт отметили 41% респондентов. Чуть меньше говорят об обратном — о выгорании — 33%. 25% не обращают внимания на такие мелочи.

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