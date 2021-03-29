«ТилТех Капитал» инвестировал в создателей 3D-сериала для Netflix

Фонд «ТилТех Капитал» инвестировал в студию VIVIX, создающую графические франшизы на стыке анимации и гейминга с фокусом на молодежную аудиторию, поколения миллениалов и зумеров.

VIVIX — студия производства 3D-анимации полного цикла с офисами в Восточной Европе и США. Команда самостоятельно создает креативные истории, полностью виртуальных персонажей, окружение, анимацию и спецэффекты. Костяк VIVIX составляют русскоязычные художники с опытом международных 3D-проектов, включая сериал «Любовь, Смерть и Роботы» от Netflix, фильмы и сериалы Star Wars, Marvel и DC, а также игровые проекты League of Legends, Call of Duty, Cyberpunk 2077 и др.

Команда была сформирована в 2019 году и уже реализовала несколько проектов. Среди них — выполненный в игровом движке Unreal Engine анимационный пилот для онлайн-кинотеатра ivi и геймплей-трейлер для крупнейшей игровой студии Европы.

Инвестиции будут направлены на разработку киберпанковой 3D-франшизы, рассказывающей о приключениях робота в мире без людей. VIVIX планирует сформировать вселенную за пределами самого сериала, по аналогии с крупнейшими кино- и игровыми франшизами.

Выход короткометражной истории, первого продукта в разрабатываемой вселенной, запланирован на 2021 год. Мини-сериал для дистрибьюции на стриминговых платформах будет доступен в начале 2023 года. Переговоры ведутся как с российскими, так и с международными площадками.

VIVIX ставит своей целью выход на рынок оригинального контента США, совокупный объем которого превышает $120 млрд в год, а затраты стриминговых платформ на производство собственного контента ежегодно составляют около $40 млрд.

Студия уделяет большое внимание использованию «долгих» маркетинговых инструментов по примеру игровой индустрии. В частности, большое внимание уделяется работе с комьюнити и созданию ядра фанатов на социальных площадках для формирования высокого органического интереса на момент релиза проекта. В отличие от игр, на рынке создания видеоконтента такие практики используются нечасто.

«Мы рады объявленному партнерству с «ТилТех Капитал». Привлеченные инвестиции позволят нам полностью сфокусироваться на разработке собственной анимационной вселенной. Мы наблюдаем появление целого поколения людей, выросших на компьютерных играх и детской 3D-анимации, что является драйвером более чем 10-кратного роста спроса на 3D-анимацию для молодых взрослых за последние годы. Привлеченный капитал, умноженный на наши долгосрочное видение и профессионализм команды, дает нам возможность занять лидирующее место на пока еще фрагментированном, но крайне привлекательном рынке», — говорит Илья Кузюк, сооснователь VIVIX.