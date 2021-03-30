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«Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон» назначил Эмина Антоняна на должность коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов. В своей новой роли он сфокусируется на развитии B2X направления с точки зрения повышения финансовой эффективности и расширения клиентского пула.

Появление новой должности в руководстве компании связано с ростом B2X направления в бизнесе «Мегафона». Эмин Антонян займется разработкой и реализацией стратегии развития сегмента. Среди задач нового директора - рост выручки и клиенского пула в корпоративном и государственном сегментах.

Эмин Антонян – генеральный директор «Диджитал Инвест» (совместного предприятия МегаФона и ЮэСэМ Телекома в Узбекистане). До начала 2021 года – вице-президент Группы «ИКС Холдинг», генеральный директор «Криптонит» и «Исфорс Рус». Ранее занимал руководящие позиции в банках и консалтинговых компаниях («Московский банк реконструкции и развития», «СДМ-Банк», «Юниаструм Банк»), отвечал за разработку продуктов в Western Union.

Эмин получил высшее образование в Московском автомобильно-дорожном институте по специальности «Экономист-менеджер» (2003) и в Московском государственном юридическом университете (2007); с 2012 года - кандидат экономических наук, в 2017 году получил степень MBA по финансам в Международной школе бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Направление B2X в «Мегафоне» было создано в 2013 году для разработки и вывода на рынок бизнес-решений для корпоративного бизнеса (B2B), государственных заказчиков (B2G) и межоператорского взаимодействия (B2O). Специалисты подразделения реализуют крупные ИКТ-проекты, создают цифровые решения в области кибербезопасности, интернета вещей, предлагают аналитические сервисы с использованием Big Data, облачные решения, инструменты для аутсорсинга бизнес-процессов, коммуникаций с клиентами. «Мегафон» является лидером по количеству обслуживаемых IoT устройств по итогам 2019 года.

«Активное развитие цифровых проектов МегаФона в корпоративном и государственном секторах дает нам четкий сигнал о выделении этого направления в отдельную вертикаль бизнеса. В особенности это изменение логично для нас в свете вхождения в прошлом году в один периметр с Мегафоном группы компаний «ИКС Холдинг», синергия от сотрудничества с которой даст дополнительный импульс как для развития B2X направления, так и поддержания самых надежных технологий и эффективных решений для наших клиентов. Уверен, что в связке с мощным основным бизнесом МегаФона под руководством коммерческого директора Влада Вольфсона направление B2X во главе с Эмином Антоняном выведет коммерческие возможности компании на новый уровень» – прокомментировал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

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