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В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке

Бизнес Кадры Телеком

«Транстелеком» (ТТК), федеральный оператор связи, сообщил о назначении в составе руководства компании.

Сергей Козерод занял пост руководителя департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком». В этой должности он будет курировать развитие и масштабирование деятельности «Транстелекома» в области услуг и сервисов для крупных компаний и учреждений. Среди задач, стоящих перед Козеродом – планирование и координация ключевых направлений деятельности сегмента, формирование методологии и технологии повышения бизнес-показателей, участие в реализации важнейших стратегических целей компании.

Сергей Козерод родился в Хабаровске, закончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, является кандидатом экономических наук. Начал свой трудовой путь в «Электросвязи» Хабаровского края, прошел в организации последовательный рост до позиции заместителя директора филиала. Далее занимал ключевые руководящие посты в региональных филиалах «Дальсвязи», МТС, «Вымпелкома». С 2015 по 2018 г. возглавлял департамент по работе с корпоративными и государственными заказчиками «Ростелекома». С 2018 по 2020 г. трудился на посту директора департамента по работе с бизнес-рынком Московского Региона МТС.

«Назначение Сергея Козерода на должность руководителя департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке позволит применить его профессиональный опыт, глубокое знание региональных рынков и целостное видение телекоммуникационной отрасли для дальнейшего укрепления позиций компании «Транстелеком» как надежного поставщика услуг и провайдера цифровых сервисов для бизнеса и государства», – сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

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