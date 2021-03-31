Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», которая позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.

На данный момент платформа прошла тестирование в более 1 тыс. школ 15 субъектов РФ, ее возможностями успешно пользуется более 28 тыс. человек. Пилотными регионами стали Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Сферум» основан на технологиях социальной сети «Вконтакте», а «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Основные возможности «Сферума»: простая и безопасная регистрация благодаря использованию единого центра авторизации VK Connect. В будущем появится регистрация учетной записи через портал госуслуг, что позволит надежно идентифицировать учеников и учителей; групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку; чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий; сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

В дальнейшем в «Сферуме» можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тыс. участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками. Кроме того, на платформе скоро смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона, — эта опция важна для школьников младших классов.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства России. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

«Цифровая образовательная среда — один из важных элементов качественной образовательной системы. Сохраняя в основе классический традиционный очный формат школьных занятий, мы расширяем возможности образовательного процесса, используя цифровые решения в помощь и поддержку и учителям, и школьникам, и их родителям. Презентованный сегодня "Сферум" — это и возможность оставаться в учебном процессе для болеющих школьников, и постоянная связь с классом в случае отъездов, и надежная коммуникация учителей и родителей. После тестирования в пилотных регионах платформа "Сферум" доказала свою востребованность, и я уверен, что она поможет сделать обучение более комфортным и результативным для школ по всей России», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Процесс обучения должен проходить в удобном для школьников формате. Мы стараемся адаптировать образование под запросы детей: их склонности и способности, состояние здоровья и семейные обстоятельства. При таком уважительном подходе к ученикам получение ими новых знаний будет комфортным и принесет лучшие результаты. При этом, конечно, дистанционное образование полностью не заменит работу в классе, но станет хорошим инструментом для тех, кто не может изучать материал в школе или хочет получать дополнительные знания», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Онлайн-образование — одно из ключевых направлений для Mail.ru Group. У нас есть собственные образовательные проекты, мы активно инвестируем в эту сферу и сотрудничаем с партнерами, чтобы построить крупнейшую экосистему онлайн-образования в России. Наши проекты помогают людям любого возраста освоить нужные и важные навыки и специальности. С помощью платформы “Сферум” родители и учителя получат возможность полноценно общаться, а школьники смогут эффективнее получать знания в любых условиях. Она поможет им создать комфортную учебную среду, в том числе дополнит привычное офлайн-образование», — сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«События 2020 г. привели к ускоренной цифровизации всех сфер нашей жизни, включая образование — школьникам и учителям пришлось в крайне сжатые сроки переходить на дистанционный формат обучения. В процессе стали очевидны технические и организационные сложности при использовании непрофильных сервисов, в том числе зарубежных. Наша платформа “Сферум” разработана специально для учебного процесса, она включает в себя все необходимые способы цифрового взаимодействия. В дальнейшем “Сферум” будет постоянно совершенствоваться, исходя из возникающих потребностей учеников, родителей и школ, предлагая полезные и защищенные сервисы», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.