«Ланит» инвестировал в сервис бесплатной аренды смартфонов «Запросто!»

Российский финтех-стартап по аренде смартфонов «Запросто!» привлек инвестиции от многопрофильной группы IТ-компаний «Ланит». Инвестором выступил корпоративный венчурный фонд LANIT Ventures.

Сервис «Запросто!» позволяет арендовать смартфон, погашать платежи за счет кэшбэка за покупки и обменивать смартфон на новую модель по подписке. Клиент может получить аппарат в собственность после внесения всех платежей. Получить бесплатный смартфон от «Запросто!» можно будет при условии, что клиент сдаст в trade-in свой старый телефон, за счет чего будет покрыт первоначальный взнос. Также клиент может совершать покупки у партнеров компании через приложения интернет-магазинов, предустановленных на смартфоне, а последующие платежи за телефон будут погашаться за счет маркетинговых бюджетов партнеров.

Денис Ситников, вице-президент по инвестициям группы компаний «Ланит», сказал: «Аренда средств связи – активно развивающийся сегмент, и мы высоко оцениваем его потенциал. Мы уже не первый год ищем перспективные продукты и инвестируем в высокотехнологичные проекты, которые создают синергию с нашим основным бизнесом. Inventive Retail Group, которая входит в нашу группу, много лет занимается ритейлом, поэтому мы хорошо понимаем тренды, потребителей, вендоров и поможем коллегам развивать бизнес-модель компании своей экспертизой, а не только деньгами».

«Мы рады, что сделка с «Ланит» состоялась, - комментирует Антон Зиновьев, сооснователь стартапа «Запросто!». - В динамично развивающемся мире проекты надо растить со скоростью света. В бизнесе работает правило: либо быстрый, либо бедный. Если есть вариант использовать “лифт”, то мы готовы на это тратить ресурсы - покупать, создавать партнерства, продавать доли, рассматривать слияния и многое другое. Одним из таких лифтов для нас стало вхождение «Ланит» в число наших акционеров. Еще в 2019 году, когда проект только стартовал, именно «Ланит» помог нам договориться с корейским производителем смартфонов, одним из крупнейших в мире. И тогда мы поставили цель совместно вырастить большой бизнес. В группе компаний «Ланит» есть такие направления, как оптовые поставки смартфонов в Россию, розничные продажи смартфонов через сети фирменных магазинов и IT-разработка. Эти направления удачно дополняют наш бизнес и делают нас быстрее».

На арендуемые смартфоны «Запросто!» предустановит собственный SuperApp, через который клиент может осуществлять покупки и получать баллы, которыми, в свою очередь, можно будет расплатиться за аренду. В случае переплаты баллы можно обменять на товары.

«Клиент компании всегда сможет приобрести смартфон последней модели, - рассказывает сооснователь стартапа «Запросто!» Александр Жирнов. - Современные люди намного проще относятся к шерингу и аренде, не пытаясь купить вещь навсегда».

В планах компании интегрировать маркетплейс «Запросто!» с рядом банковских сервисов.

«Сейчас мы подыскиваем банк-партнер, - говорит Антон Зиновьев. - При выборе банка мы опять же будем руководствоваться в первую очередь именно тем, насколько высокой будет его скорость при работе с нами».