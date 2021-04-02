«Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft

Розничная сеть «Магнит» и группа компаний «Корус консалтинг» подвели итоги первой в России образовательной программы по моделированию цепочек поставок в ПО LLamasoft. Обучение прошли 10 студентов российских вузов, четверо из них уже трудоустроены в компанию «Магнит», еще шесть пройдут стажировку в ИТ-компании.

В сентябре 2020 года компании запустили отбор в образовательную программу. В конкурсе, включающем тестирование и решение трех профессиональных кейсов, приняли участие 180 человек, из которых 62 кандидата были отобраны на финальный этап. После заключительного собеседование своё обучение начали 10 студентов из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга и Иваново.

Программа, рассчитанная на четыре месяца, проводилась на базе Корпоративной Академии «Магнита» и была разделена на два блока. Первый был посвящен оптимизационному моделированию в логистике с использованием продукта LLamasoft Supply Chain Guru. Второй – технологии транспортных процессов. Студенты ознакомились с набором инструментов для анализа, моделирования цепи поставок, оптимизации запасов и транспортных процессов, работающих в том числе на технологиях Machine Learning и Big Data. Они научились визуализировать и анализировать текущие логистические операции, быстро реагировать и пересчитывать затраты в цепочке поставок с учетом новых факторов, колебаний рынка и бизнес-задач, прорабатывать различные сценарии развития логистики и пр. Теоретическая часть была совмещена с практической, и часть времени уделялась самостоятельному изучению. Также студенты изучали управленческие навыки и развивали свои лидерские компетенции. По итогам обучения участники сдавали экзамен и готовили выпускную квалификационную работу.

2 апреля студентам, прошедшим обучение, были вручены документы Корпоративной Академии «Магнит» о дополнительном профессиональном образовании в области логистики, удостоверение о повышении квалификации по моделированию цепочек поставок на базе ПО LLamasoft и сертификат от ГК «Корус консалтинг». В торжественной церемонии, состоявшейся в технопарке «Сколково», приняли участие директор по цепочкам поставок сети «Магнит» Марья Дей, директор Корпоративной Академии сети «Магнит» Елена Фабер, директор департамента по подбору и карьерному сопровождению сети «Магнит» Юлия Савкина и два представителя ГК «Корус консалтинг» – председатель совета директоров Александр Семёнов и руководитель направления Supply Chain Design Дмитрий Красилов.

Корпоративная Академия «Магнита» стала первой в стране и мире, которая в партнерстве с ГК «Корус консалтинг» выдала документы о дополнительном образовании в области моделирования цепей поставок. Для вендора LLamasoft сотрудничество с ритейлером также стало первым примером обучающей программы для студентов на базе корпоративного университета, а не академического образовательного учреждения. В рамках проекта преподавательский состав был обучен технологиям транспортных процессов, педагогике и дистанционным образовательным технологиям, а также работе с онлайн-платформами.

«На отборочных этапах мы взаимодействовали с ведущими ВУЗами страны, для которых подобный опыт также был новым. Нам удалось привлечь молодых и талантливых специалистов для качественного развития цепочек поставок на базе высокотехнологичных решений. В итоге студенты получили новую и уникальную профессию – на рынок труда вышли востребованные специалисты. Помимо того, что мы уже приняли на работу четверых человек, мы также с партнерами сформировали кадровый резерв, чтобы при необходимости закрывать наши потребности в узких специалистах», – прокомментировала директор по цепочкам поставок сети «Магнит» Марья Дей.

«Эта программа отличный пример объединения академического образования и корпоративного обучения с практическим фокусом в условиях реального бизнеса в высокотехнологичной области. По окончании программы ребята адаптированы к практической работе и могут сразу приступить к работе. Доказательством является тот факт, что четыре участника сразу по окончании обучения получили предложение о работе от нашей компании», – прокомментировала директор Корпоративной Академии сети «Магнит» Елена Фабер.

«Оптимизация цепей поставок – перспективное направление, которое активно используют гиганты индустрий в России и в мире. Технология цифрового двойника уже давно подтвердила свою эффективность в вопросах сокращения производственных и логистических затрат, а также наращивания прибыли для географически распределенных сетей. Однако, как партнёр одного из ведущих поставщиков SCD-решений, мы видим на рынке дефицит специалистов с хорошим бэкграундом в системном и бизнес-анализе. Поэтому мы очень рады стать частью инициативы по «выращиванию» лучших кадров в этой области и готовы предложить для студентов стажировки на наших проектах», – подчеркнул руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг» Дмитрий Красилов.