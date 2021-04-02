Столичные предприниматели смогут возместить расходы на онлайн-продвижение, участие в выставках и фестивалях

В Москве продолжается прием заявок от предпринимателей столицы на получение субсидий. В прошлом году, в частности, можно было компенсировать расходы на участие более чем в тысяче выставок в России и за рубежом, а также часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды. В 2021 г., как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, поддержку в рамках этих субсидий расширили.

Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу). Количество выставок, фестивалей, международных конкурсов и рекламно-информационных площадок, затраты на участие в которых подлежат возмещению, будет расти.

Оформить заявку и подать документы необходимо до 30 апреля 2021 г. Компании могут претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат — 700 тыс. руб., но не более 50% от затрат.

«В 2020 г. город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Еще одно новшество — возможность оформления заявок в электронном виде. Кроме того, предприниматели могут в 10-дневный срок внести исправления в пакет документов, если в нем обнаружат неточность. Ранее компаниям нужно было подавать сведения заново.

Полные условия получения субсидий и грантов опубликованы на сайте «Москва для бизнеса», здесь же можно оформить предварительную заявку на субсидию.

По итогам 2020 г. было одобрено более 3 тыс. заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму более 3 млрд руб. Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

За 2020 г. было принято пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 млрд руб. Среди них отмена платежей за аренду городских земельных участков и нежилых помещений на период приостановления деятельности, отсрочка до конца 2020 г. авансовых платежей по имущественному и земельному налогам, компенсации налога на имущество и земельных платежей, а также помощь в кредитовании, субсидии и гранты малому бизнесу. Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более 50 тыс. организаций.