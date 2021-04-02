Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии

Объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии. Об этом заявил директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Василий Пушкин на пресс-конференции «Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии развития».

Он также подчеркнул, что что нестабильная эпидемиологическая ситуация повысила спрос на развитие цифровых технологий и в целом стала серьёзным вызовом для бизнеса, населения и системы государственного управления. «Более динамичный подход государства к изменению законодательства позволяет адаптировать новые технологии и сервисы к обычной жизни», - сказал Василий Пушкин.

Напомним, что Минэкономразвития курирует федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», в рамках которого создаются регуляторные условия для развития цифровой экономики, а также формируются предпосылки для выработки различных инструментов развития современных технологий и появления новых товаров и услуг с использованием цифровых технологий.

В настоящий момент проект направлен в первую очередь на поддержку проектов отечественных ИТ-решений, нацеленных на обеспечение эффективного взаимодействия в условиях социального дистанцирования, а именно на предоставление возможности удаленной работы и учебы, развитие систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и оказание услуг онлайн.

В дискуссии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, ректор ВШГУ РАНХиГС Владимир Мау, академический директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Марина Жунич и др.