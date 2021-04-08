Спецпроекты

ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники

Бизнес Инвестиции и M&A

«Фонд развития промышленности» (группа «Вэб.рф») предоставил под банковскую гарантию Новикомбанка заем на 500 млн руб. по программе «Цифровизация промышленности» «Национальному центру вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова» («НЦВ Миль и Камов»).

С его помощью холдинг «Вертолеты России» запустит цифровую трансформацию процессов, которая уже на первом этапе позволит снизить сроки разработки конструкторской документации для новых образцов вертолетной техники на 5-10% и сроки технологической подготовки производства – до 20%.

Реализуемая холдингом «Вертолеты России» программа цифровой трансформации процессов проектирования и производства вертолетной техники ставит своей целью за счет масштабного внедрения цифровых технологий в течение семи лет сократить сроки вывода на рынок новых образцов вертолетной техники, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности.

Эти планы соответствуют целевым показателям по цифровизации всей вертолетной отрасли России.

Реализация серии проектов программы позволит усовершенствовать применение элементов цифровых двойников изделий для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации вертолетной техники. Привлечение средств ФРП позволит завершить первый этап из этой серии проектов вышеназванной программы.

С использованием средств займа ФРП предприятие «НЦВ Миль и Камов» – головное конструкторское бюро холдинга «Вертолеты России» – проведет глубокую модернизацию автоматизированных рабочих мест конструкторско-технологического персонала предприятия, а также всей ИТ-инфраструктуры для обеспечения внедрения системы управления жизненным циклом изделия (PLM), использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

По итогам реализации данных работ ожидается существенное увеличение производительности труда конструкторов и технологов, повышение качества конструкторской и технологической документации, надежности критической информационной инфраструктуры и снижение рисков потерь данных.

Цифровая трансформация процессов позволит снизить сроки разработки конструкторской документации для новых образцов вертолетной техники на 5-10%, сроки технологической подготовки производства – до 20%.

Заем ФРП предоставлен на пять лет под 1% годовых. За счет банковской гарантии на сумму 602,5 млн руб., предоставленной Новикомбанком, предприятию удалось привлечь финансирование по минимальной ставке.

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