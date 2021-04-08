Спецпроекты

На Axis Talk 2021 обсудят главные тренды рынка видеонаблюдения

Бизнес

Онлайн-конференция лидера рынка сетевого видеонаблюдения Axis Communications состоится 20-21 апреля. Axis Talk – это глобальный разговор о главных трендах в сфере безопасности, о применении инновационных технологий в разных сферах бизнеса и в городской инфраструктуре, об управлении киберрисками.

Комплексные системы безопасности всё чаще состоят не только из традиционных камер видеонаблюдения и системы видеоменеджмента. В ритейле и промышленности, на транспорте и объектах критической инфраструктуры распространены многофункциональные комплексы, включающие сетевое аудио, СКУД, тепловизоры, радары и другие устройства. Они управляются с помощью VMS-системы на открытом коде, которая может интегрироваться с другими, самыми разнообразными решениями для видеоаналитики с применением AI, компьютерного зрения и т. д.

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Системы безопасности становятся всё более кастомизированными. Например, на железнодорожной платформе, в вагоне электрички и на вокзале будет актуален разный набор устройств и аналитических инструментов. Специализированные продукты у Axis существуют для сетевых магазинов, перекрестков, парковок и других объектов. При этом на этапе проектирования решения заказчику не нужно делать выбор между качеством и стоимостью системы: ассортимент оборудования Axis позволяет подобрать оптимальное решение для любого сценария.

Онлайн-конференция Axis Talk 2021 будет интересна:

  • представителям партнеров и заказчиков компании Axis;
  • руководителям бизнеса, заинтересованным в обеспечении максимальной безопасности предприятия за разумные деньги;
  • сотрудникам СБ, стремящимся повышать компетенции в своей сфере;
  • специалистам в области видеонаблюдения, сетевых технологий, систем безопасности;
  • всем, кто интересуется новинками и трендами сетевого видеонаблюдения и смежных направлений.

Конференция Axis Talk 2021 пройдет 20-21 апреля на интерактивной платформе. Контент будет доступен на нескольких языках: русском, английском, чешском, польском и турецком. По окончании основной программы гости мероприятия смогут пообщаться с интересующим спикером напрямую – с помощью видеоконференцсвязи.

Полная программа Axis Talk 2021 и форма для регистрации доступны по ссылке.



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