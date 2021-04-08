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Региональная команда ОТР выросла на 35%

Бизнес Кадры

Этой весной ОТР открывает филиал в Ижевске. Новое подразделение станет двадцать третьим в списке региональных представительств компании. На данный момент в 22 филиалах работает 1300 человек — больше половины общей численности сотрудников.

Только за 2020 год региональная команда ОТР выросла на 35%. Компания представлена в крупнейших регионах России и за пределами страны. Филиалы открыты в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Волгограде, Иркутске, Хабаровске, Томске, Пензе, Севастополе, Чебоксарах, Сочи, Белгороде, Владимире, Йошкар-Оле, Минске.

Выбор регионов основывается на оценке ИТ-рынка и его потенциальной бизнес-эффективности. Для каждого филиала составляется программа развития и набора сотрудников. Работа каждого представительства тщательно мониторится.

«2020 год для многих перевернул представления о региональном рынке труда, открыв новые возможности как для работодателей, так и для кандидатов, — отметила HR-директор компании ОТР Наталья Быкова. — Но для ОТР кадровый потенциал регионов был очевиден всегда. Мы делаем ставку на регионы, потому что понимаем — удалённая работа как постоянный формат подходит не всем. И хотя мы уже давно отточили умение работать в распределённых командах, всё ещё нуждаемся в живом общении и пространстве единения с коллегами. Профессионалам высокого уровня, которых мы находим в регионах, не обязательно думать над релокацией. Мы активно развиваемся и приглашаем лучших — сейчас открыто более 100 интересных вакансий во всех филиалах».

В данный момент в региональные подразделения компании нанимают в два раза больше сотрудников, чем в главный офис. Только за прошлый год, несмотря на пандемию, к командам филиалов присоединилось около 500 сотрудников.

Региональные сотрудники принимают участие в реализации большинства проектов ОТР для государственного и коммерческого секторов. Разные часовые пояса позволяют компании вести работу над проектами практически круглосуточно.

ОТР (Организационно-технологические решения) — системный интегратор, более 20 лет работающий на российском рынке с государственными и частными компаниями. Среди наших клиентов — органы государственной власти, банки и финансовые организации, промышленные предприятия, организации социальной сферы. В портфеле услуг компании — разработка информационных систем, проекты по развитию инфраструктуры, информационной безопасности, системной интеграции, технической поддержке, а также ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и аудит.

ОТР занимает 28 место в рейтинге TAdviser «Крупнейшие ИТ-компании в России в 2020 году» (ТОП-30), а также 12 место в рейтинге СNews «Крупнейшие российские поставщики ИТ-услуг в 2020 году» (ТОП-60).

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