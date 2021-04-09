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Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech

Бизнес Кадры

Экс-заместитель губернатора Севастополя и бывший заместитель министра науки и высшего образования России Денис Солодовников назначен на должность директора по взаимодействию с государственными органами ИТ-холдинга Talenttech («Севергрупп ТТ»). В своей новой должности он сосредоточится на выстраивании GR-функции во всех портфельных активах компании и продвижении образовательных и HRTech-продуктов на новые рынки.

«Компания Talenttech уже разработала ряд инновационных, современных продуктов и платформ в области EdTech, HRtech и успешно внедрила их в крупных российских компаниях и корпорациях. Кроме того, линейка образовательных и HR-решений отпилотирована в нескольких регионах России. Моя главная цель — использовать и масштабировать этот опыт компании в проектах с госкорпорациями, федеральными органами исполнительной власти и регионами. Государство активно внедряет „цифру“ во всю систему управления, в связи с чем вижу много возможностей для эффективного применения технологий и инструментов Talenttech в национальных и региональных проектах, связанных с обучением и развитием людей, подбором и наймом сотрудников, постановкой целей и другими задачами, которые касаются работы с человеческим капиталом», — отметил Денис Солодовников.

В новой должности Денис Солодовников займется продвижением всех продуктов Talenttech, в том числе «Нетологии-групп», в секторе B2G, а также взаимодействием с федеральными органами исполнительной и законодательной власти, регионами, госкорпорациями, госкомпаниями, крупными транснациональными отечественными и зарубежными заказчиками.

По задачам GR-направления Денис Солодовников будет работать под руководством Андрея Митюкова, CEO и управляющего партнера Talenttech, а также Алексея Егорова, заместителя генерального директора «Севергрупп».

«Миссия Talenttech в том, чтобы создать платформенный продукт, который позволит каждому человеку понимать и реализовывать свой талант, а корпорациям подскажет, как распознать и применить уникальные таланты каждого из своих сотрудников, как их развивать и совместными усилиями вести компанию к лидерству и успешному достижению бизнес-целей. С помощью наших инструментов и организации, и сотрудники могут получить высокую скорость и качество образовательных и HR-процессов. Назначение Дениса Солодовникова на роль GR директора позволит лучше понять потребности государственного заказчика и помочь в их решении с помощью современных технологий и инструментов», — отметил Андрей Митюков, CEO и управляющий партнер Talenttech.

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