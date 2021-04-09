Исследование Cisco о работе в гибридном режиме

Согласно исследованию Cisco Workforce of the Future, посвященному будущему трудовых ресурсов, сотрудники считают наиболее важными такие моменты, как частое и эффективное общение, профессиональное развитие и более явное признание заслуг.

Сегодня большую часть времени люди посвящают работе, поэтому высокая корпоративная культура очень важна. Согласно исследованию Workforce of the Future, проведенному по заказу Cisco, в России наряду с большинством удаленных работников, которые чувствуют доверие и поддержку руководства, немало и тех, кто считает себя выпавшими из поля зрения. Так, каждый пятый респондент (19%) считает, что ему не доверяют работать из дома без усиленного присмотра. При этом 45% российских работников довольны уровнем признания своей работы со стороны руководства в период удаленной работы, а 55% считают, что их достижения не получили должной оценки.

Также большую озабоченность опрошенных россиян вызывают возможности профессионального роста при удаленке: 48% сотрудников считают, что их карьера пострадает, если они не будут находиться в офисе, на виду у руководства. Чтобы преодолеть «проблему близости», руководителям необходимо активнее коммуницировать с подчиненными, а также поддерживать в них чувство стабильности и самостоятельности. 78% опрошенных в России согласны с тем, что руководство должно уделять тем больше времени общению, чем дольше они работают дистанционно.

Согласно отчету Cisco, тренинги и повышение квалификации стали очень важны среди тех, кто для выполнения работы должен пользоваться новыми технологиями. 88% российских сотрудников хотят, чтобы руководство уделяло больше внимания тренингам по цифровым технологиям.

«Опрос показал, что в России работники оценивают перемены, связанные с удаленным или гибридным режимом работы, в целом так же, как и их европейские коллеги, - прокомментировал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. – В связи с распространением дистанционной работы мы видим, что люди начинают обращать больше внимания на корпоративную культуру, поэтому руководителям необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы персонал чувствовал их поддержку, а также активнее внедрять технологии, которые будут играть ведущую роль в формировании ощущения единой команды в разрозненных коллективах».

Стоит отметить, что примерно половина опрошенных в России (49%) заявили, что в период удаленной работы их организации полностью обеспечили их необходимыми техническими средствами. Однако более половины россиян уверены, что уровень их технического оснащения был недостаточным. Отметим, что предоставление сотрудникам необходимого технического инструментария — ключевой элемент эффективной удаленной работы. Облачные платформы совместной работы, такие как Cisco Webex, поддерживают средства искусственного интеллекта и продвинутой аналитики, позволяют использовать такие функции, как распознавание лиц, транскрибирование и перевод, играют существенную роль в объединении разрозненных коллективов, а также в цифровом стимулировании вовлеченности и стремления к инновациям.

По заказу Cisco компания Censuswide опросила в 12 странах 10 095 работников, трудившихся дома не менее 10 дней подряд с начала локдауна. Опрос проводился с 11 по 25 августа 2020 г. в Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Польше, России, ОАЭ, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Нейтральные ответы, такие как «затрудняюсь ответить» и им подобные, исключены из обработки. В опросе приняли участие работники предприятий с численностью от 2 до 500 и более сотрудников в разных отраслях экономики. Censuswide соблюдает регламент и привлекает к работе членов Ассоциации рыночных исследований, которая использует основные положения Европейского общества по изучению общественного мнения и конъюнктуры рынка ESOMAR.