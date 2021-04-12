Аналитика «МТС банка»: бытовые платежи ушли в онлайн

«МТС банк» изучил онлайн-расходы россиян при совершении основных бытовых платежей. Анализ собственных данных за I квартал 2020 и 2021 гг. показал рост количества онлайн-платежей практически по всем категориям – самый значительный в 3,3 раза при оплате почтовых услуг.

Оплата бытовых платежей коммунальные услуги, интернет, кабельное телевидение, связь, почтовые услуги, платежи в пользу государства (налоги и штрафы) еще несколько лет назад отнимала массу времени. Сегодня в эпоху цифровизации все эти услуги можно оплатить за несколько минут с помощью приложений или сайтов банков, поставщиков услуг или региональных органов власти.

С каждым годом онлайн-оплата различных услуг становится все популярнее благодаря удобству и значительной экономии времени – все платежи можно совершить в одном месте без постоянного ввода реквизитов, один раз создав шаблон или отсканировав QR-код. Также цифровые платежи позволяют сэкономить средства – как правило, при онлайн-оплате комиссия ниже, а некоторые банки, в том числе и «МТС банк», начисляют кэшбек на бытовые платежи.

Бизнес совместно с государством тоже стремиться к популяризации таких платежей и максимальному переходу получателей услуг в онлайн. Так, порядка 20 регионов поддержали инициативу «МТС банка» по созданию удобной цифровой инфраструктуры для горожан – реализовали совместно с банком полнофукциональные платежные сервисы на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

2020 г. способствовал взрывному развитию цифровых сервисов и онлайн-платежей. Россияне оценили их преимущества и стали чаще платить, не выходя из дома, о чем свидетельствует положительная динамика платежей через интернет практически по всем бытовым категориям.

Наибольший рост количества онлайн-платежей показали почтовые услуги – в январе-марте 2021 г. они выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост объясним тем, что в 2020 г. «Почта России» значительно увеличила функциональность приложения и ввела ряд дистанционных сервисов, которые оказались востребованными в период пандемии. Сегодня даже посылку можно отправить и оплатить онлайн через приложение, вызвав курьера.

На втором месте по росту количества платежей через интернет оказалась оплата штрафов – прирост 58%. Примерно на треть выросло количество онлайн-платежей за коммунальные услуги (+37%), оплата налогов (+34%) и домашнего интернета (+33%).

Наименьший прирост показали телекоммуникационные услуги – на 8%. Это объясняется тем, что россияне уже давно привыкли оплачивать услуги операторов связи с помощью приложений на своих смартфонах – оплата телекоммуникационных услуг не первый год является лидером по количеству онлайн-платежей среди всех категорий.

Отрицательную динамику по количеству онлайн-платежей показало кабельное телевидение и платные телевизионные услуги – снижение на 14%. В 2020 г. российские зрители начали активно уходить от просмотра традиционного телевидения в интернет и на стриминговые видеосервисы. В России аудитория видеосервисов пока не обогнала телевизионную, но в некоторых зарубежных странах кабельное телевидение уже уступило свои лидирующие позиции.

Примечательно, что за год средний чек в большинстве рассматриваемых категорий (коммунальные и почтовые услуги, интернет, налоги) не изменился.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в январе-марте 2020-2021 гг.