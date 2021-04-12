«Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior

«Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, в 2020 году нарастил долю работающих в компании Junior-специалистов практически до 30% - это вдвое больше, чем в 2019 году. Для эффективного обучения и адаптации молодых сотрудников открыта программа стажировок Greenlab, о чем рассказала Наталья Садовникова, руководитель учебного центра «Гринатома».

Greenlab включает в себя четыре последовательных этапа: привлечение, предстажировка, стажировка и постоянный контракт. Согласно статистике, в проекте приняли участие уже порядка 500 студентов из университетов по всей России, более 150 человек приглашены на оплачиваемую стажировку и около 70 – уже получили работу в компании.

Первый этап – предстажировка предлагает студенту попробовать себя в решении практических задач, почувствовать рабочий ритм и командный дух. Будущего специалиста ждёт полезное обучение по направлениям, кейсы, приближенные к реальным заданиям по ключевым проектам Гринатома, а также обратная связь от экспертов. По результатам первой ступени лучшим участникам предлагают пройти оплачиваемую стажировку с возможностью официального оформления по одному из следующих направлений: 1С, SAP, Java, информационная безопасность, тестирование, WEB, Data Science, виртуализация. Помимо совместной с наставником работы над профессиональными задачами для студента формируют коммуникационную экосистему: новичка знакомят с другими стажёрами и успешными сотрудниками Гринатома, которые также когда-то пришли на Junior-позицию. Кураторы и тренеры учебного центра разработали комплексную программу, нацеленную на развитие soft skills – дополнительных сквозных навыков, которые помогают сотруднику работать успешно и эффективно. Так, во время еженедельных тренингов стажёры развивают эмоциональный интеллект, основы деловой речи или участвуют в митапах с действующими сотрудниками Гринатома – это способствует всестороннему развитию и погружению в корпоративную культуру компании.

После защиты стажировки лучшим студентам предлагают постоянный контракт и перспективы дальнейшего развития в Гринатоме.

«Темпы роста бизнеса Росатома, для ИТ-задач которого Гринатом ищет людей, не снижаются даже во время пандемии. Более того, в компании есть редкие специальности, компетенции которых только формируются на рынке. Мы решили поменять парадигму формирования нашей команды – сделать ставку на Junior-специалистов, обучать сотрудников и предоставлять им возможность в дальнейшей реализовать себя на проектах атомной отрасли», – отмечает Наталья Садовникова.

По итогам 2020 года «Гринатом» вошел в тройку лидеров ежегодного рейтинга сервиса Хабр Карьеры «Лучшие ИТ-работодатели России 2020» в категории компаний с численностью сотрудников более 5 000 человек. Средняя оценка составила 4,58 из пяти максимальных баллов, а показатель рекомендации достиг 93%.