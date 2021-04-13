BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год

Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам 2020 года выросли, несмотря на введенный в апреле-июне запрет на работу каршеринговых операторов в России, связанный с пандемией. Выручка каршеринга по итогам 2020 года составила 2,4 млрд рублей (без НДС), увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и показав высокую динамику роста после снятия запрета на каршеринг.

Количество машин в автопарке компании превысило 5 тыс., в ближайших планах BelkaCar нарастить автопарк до 6,5 тыс. автомобилей. Всего в сервисе зарегистрировано почти 1,5 млн человек, а за период июль-декабрь 2020 года количество поездок выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На текущий момент на автомобилях BelkaCar было совершено более 25 млн поездок. Таким образом, компания занимает 3-е место на российском рынке по количеству машин и совершенных поездок, и является одним из лидеров по показателю загрузки, доля BelkaCar в количестве поездок по итогам года – 19%. Так, в Москве пользователями сегодня совершается почти 500 000 поездок в месяц, а среднее время движения автомобиля увеличилось и составило около 8 часов в сутки.

Компания постоянно расширяет географию своего присутствия и в сложный 2020 год BelkaCar запустила сервис в трех новых городах – Новороссийске, Анапе и Геленджике. В 2021 году экспансия компании продолжится как в Краснодарском крае, так и в России в целом.

«2020 год был непростым для всего российского каршеринга, карантин стал причиной ухода с рынка нескольких игроков. Однако нам удалось справиться со всеми вызовами периода пандемии и найти дополнительные точки роста, существенно увеличив загрузку наших автомобилей: во второй половине года мы били внутренние рекорды по количеству одновременных аренд. Кроме того, увеличилась средняя длина поездки, так как москвичи массово перебрались на удаленную работу загород. Мы отреагировали на этот тренд и оперативно расширили зону действия сервиса, включив туда всю Московскую область. Таким образом, выручка на одну машину BelkaCar выросла более чем на 60% по сравнению с уровнем до COVID-19. Наши показатели 2020 года оказались даже лучше, чем в 2019 году, а устойчивый тренд, который мы сейчас наблюдаем, показывает, что в 2021 году российский рынок каршеринга продолжит рост с двузначным годовым темпом, следуя за развитыми европейскими рынками. Емкость столичного рынка каршеринга, по нашим оценкам, составляет порядка 700 млн долларов, емкость всего российского рынка каршеринга 1,5 млрд долларов. То есть потенциально в ближайшие 5 лет рынок вырастет в 4 раза», - отметила генеральный директор и один из основателей компании BelkaCar Лориана Сардар.