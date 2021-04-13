«Лаборатория Касперского»: каждая третья семья докупала устройства или брала их в аренду для обучения на «дистанционке»

В ходе недавнего опроса «Лаборатория Касперского» выяснила, с какими техническими вызовами столкнулись семьи во время вынужденного дистанционного обучения в прошлом году. Так, чтобы обеспечить каждого ребёнка необходимыми девайсами для онлайн-занятий, почти каждой третьей семье (31%), в которой двое детей и больше, нужно было докупать устройства или брать их в аренду. Интересно, что почти четверть (24%) российских детей в основном использовали для обучения на «удалёнке» смартфон.

У трёх из четырёх детей (73%) регулярно или время от времени возникали технические трудности с подключением к онлайн-урокам. Большинству (61%) настроить девайс для продолжения занятий помогали родители. При этом 37% детей всё же сами решали все проблемы.

«Массовый вынужденный переход на дистанционное обучение был связан не только с трудностями с точки зрения усвоения материала, но и с техническими нюансами. Многим семьям пришлось озаботиться покупкой дополнительных девайсов или же брать их на время у знакомых или в школе, если была такая возможность, а также установить программы и регулярно настраивать связь. Было непросто и родителям, и детям. Но хочется надеяться, что полученный опыт плотного погружения в онлайн-мир позволит по-новому посмотреть на привычный офлайн-формат обучения и использовать необходимые в работе цифровые инструменты», — комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Чтобы не выпадать из учебного процесса, многим нужно было устанавливать на устройства дополнительные программы. В частности, 70% начали использовать сервисы для проведения видеоконференций, а 31% — интерактивные тренажёры и другие образовательные программы. Часть родителей (17%) посчитали нужным настроить приложение для родительского контроля.

«С началом пандемии учителям и школьникам пришлось перейти на «удалёнку» — для многих это стало первым опытом учёбы или преподавания в онлайне. Мы активно помогали школам и вузам организовывать дистанционное обучение, осваиваться в онлайне — и продолжим делать это, потому что востребованность цифровых инструментов будет только повышаться. Выросла потребность не только в образовательных платформах, но и в соцсетях. Для обучения можно использовать готовый набор инструментов: общаться в закрытых или публичных сообществах и чатах для классов, вести прямые трансляции лекций, проводить дистанционные видеоуроки через групповые звонки, размещать учебные материалы», — комментирует Сергей Марданов, директор по связям с вузами Mail.ru Group.

Чтобы обезопасить ребёнка онлайн вне зависимости от того, чем он занимается — играет, учится или общается с друзьями, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids. С его помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребёнок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, решение позволяет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если ребёнок возвращается из школы домой один.