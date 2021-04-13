«Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech

При поддержке фонда «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») стартовал второй отбор стартапов для участия в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит».

Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок, управление операциями, собственное производство продуктов питания.

К участию приглашаются проекты, которые имеют юридическое лицо или ИП, соответствуют направлениям конкурса, имеют готовые решения с кейсами или с подтвержденными продажами, могут описать бизнес-кейс или гипотезу для совместного пилота с ритейлера (метод расчета экономического эффекта для «Магнита»).

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «В этом году ритейлеры ждут не только восстановления экономики, но и новых вызовов и задач, например, в части дальнейшей цифровизации своих процессов и повышения их эффективности, а без новых идей и технологических воплощений такой рывок сделать сложно. И то, что первая волна отбора в акселератор прошла с высоким результатом по количеству пилотов, несомненно помогло нашему партнеру – компании «Магнит» – в поиске экономически эффективных решений. С «Магнитом» интересно работать, так как компания трансформируется, ее интерфейс стал для стартапов дружелюбным, в связи с чем меняется роль фонда: фокус смещается от поиска проектов к управлению инновациями и скоростью их внедрений».

Отбор будет проходить в несколько этапов. Сначала экспертное жюри выберет 120 стартапов, из них 16 полуфиналистов представят свои решения на демодне «Магнита» и фонда «Сколково». В финал акселерационной программы выйдут 8 команд. Стартапы пройдут образовательную программу, проработают гипотезы, проведут тестирование и пилотирование с участием функциональных заказчиков и трекеров.

Флориан Янсен, заместитель генерального директора, исполнительный директор «Магнита», сказал: «Мы продолжаем программу цифровой трансформации бизнеса и запускаем второй этап программы поиска и внедрения новых технологий. В новом отборе мы сконцентрируем поиск стартапов в тех сферах нашей деятельности, инновационный потенциал которых мы считаем наиболее существенным, а именно в логистике, операциях и производстве продуктов питания. Как и в рамках первого этапа программы, проекты, которые будут отобраны в акселерационную программу, получат возможность реализовать пилотный проект в «Магните».

В 2020 г. «Магнит» запустил пилотные проекты с 10 российскими стартапами, отобранными с помощью первого корпоративного акселератора MGNTech. Победители акселератора были выбраны из 777 заявок. В настоящий момент «Магнит» подводит итоги пилотных проектов и выбирает стартапы, с которыми начнет полноценное сотрудничество.

Прием заявок на участие в отборе продлится до 11 мая 2021 года, участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте программы.