Спецпроекты

БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

В марте этого года делегация БФТ посетила Балтийский федеральный университет им. Канта в городе Калининграде. Встреча прошла в рамках сотрудничества Компании и вуза с целью обучения студентов и набора новых сотрудников в команду БФТ. Был проведен отбор стажеров, а также вручены премии от БФТ для лучших студентов института физико-математических наук и информационных технологий (ИФМНиИТ).

В 2018 году компания БФТ и Балтийский федеральный университет им. Канта подписали договор «Осуществление научно-образовательной деятельности в рамках учебных программ подготовки бакалавров и магистров». В рамках данного договора специалисты Компании 2 раза в год организуют курсы лекций и практических занятий о цифровых технологиях для студентов университета.

Сотрудничество нацелено на расширение профессиональных навыков студентов, подготовку высококвалифицированных специалистов сферы IT, а также расширение команды специалистов БФТ за счет приглашения в штат выпускников вуза.

В рамках сотрудничества в марте этого года прошли встречи сотрудников департамента обеспечения качества БФТ со студентами 4 курса ИФМНиИТ и преподавательским составом университета. Были подведены итоги трехлетнего сотрудничества и отобраны студенты для прохождения дальнейшей стажировки в БФТ.

По результатам пройденных курсов от БФТ «Тестирование программного обеспечения» и «Документирование IT-продуктов» были отмечены лучшие студенты. Премии от БФТ были вручены Холодову Алексею, Ануарбековe Адильхану, Нестеровой Ольге, Орловой Виктории, Чепурко Ирине, Лобановой Анне.

Также студенты 3 курса университета были привлечены к реальной проектной работе в части крауд-тестирования «Мобильного клиента модернизированной информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Всего за время сотрудничества БФТ провела в БФУ им. Канта 9 курсов лекций и практических занятий, а также 6 встреч-конференций на темы «Технологии Agile», «ОС линейки Linux из РОПО», «Технологии DevOps», «Технологии Автоматизированного тестирования», «Технологии нагрузочного тестирования», «Технологии QA: общемировая статистика и тренды».

Кроме того 12 студентов БФУ им. Канта прошли пусть от стажеров до штатных сотрудников БФТ, 2 студента стали аспирантами БФУ им. Канта, 4 студента стали уникальными специалистами в области нагрузочного и автоматизированного тестирования.

Совместный проект стал основой для развития в БФТ направления «Стажерские программы». Важно, что он дает дополнительные возможности для трудоустройства в Калининградской области за счет набора новых специалистов в офис Компании в г. Светлогорске.



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