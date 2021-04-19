Juniper расскажет об искусственном интеллекте, автоматизации, телеметрии и новых технологиях маршрутизации в сетях

Компания Juniper Networks проводит 22 апреля 2021 г. глобальный виртуальный саммит.

Это мероприятие пройдет под лозунгом «Сеть, ориентированная на пользовательский опыт». Англоязычные доклады будут сопровождаться русскими субтитрами.

Идея о том, что «подключено» – не всегда означает «хорошо», и пользовательский опыт является новым критерием работоспособности сетевой инфраструктуры, не нова. Однако именно Juniper одним из первых взял эту идею за основу своей стратегии, и уже давно продвигает решения, ориентированные именно на обеспечение показателей лучшего пользовательского опыта.

Для этого в решениях Juniper используются различные технологии. В основе лежит телеметрия реального времени, постоянный сбор данных о состоянии и работоспособности сети, вплоть до сессий конкретных пользователей и конкретных приложений. Облачный сервис с искусственным интеллектом Mist AI может анализировать эти данные и выявлять проблемы, а также предлагать (и запускать) шаги по их устранению, еще до того, как пользователи станут бить тревогу. Инновационный диалоговый интерфейс системы ИИ создает принципиально новый уровень работы для тех, кто обеспечивает работоспособность сети. Вместо поиска по дэшбордам можно спросить: «Марвис, в чем проблема с подключением к базе данных с iPhone Артема Барсукова?». ИИ сам соберет всю необходимую информацию и выдаст рекомендации. Важную роль в обеспечении лучшего пользовательского опыта в сети играют также технологии, пришедшие в решения Juniper с недавно приобретенными компаниями – Apstra, Netrounds, 128T. Apstra известна как основоположник подхода построения и настройки сети на основе намерений (Intent-based). Netrounds обеспечивает постоянное тестирование качества сервисов (“assurance”) в реальном времени – в том числе с помощью синтетического трафика, а 128T предлагает новый бестуннельный подход к организации SD-WAN, со встроенной безопасностью по принципу Zero-trust, что позволяет сэкономить около 30% пропускной способности канала на туннельном оверхеде.

Примите участие в глобальном саммите Juniper, чтобы послушать выступление Рами Рахима, CEO компании, и также других ключевых докладчиков. Присоединитесь к беседам с заказчиками, уже применяющими у себя решения Juniper. Посетите дискуссию с известными визионерами отрасли, которые соберутся вместе, чтобы заглянуть на несколько лет вперед и проанализировать влияние искусственного интеллекта, обсудить потребность в уникальном пользовательском опыте, ориентацию на приложения в многооблачном мире и самоуправляемую сеть.

Полная программа и регистрация – по ссылке.