HeadHunter представила новый сервис qhh в своей HR-экосистеме

HeadHunter запустила для компаний конструктор опросов с готовыми методологиями и встроенной аналитикой. Конструктор опросов qhh поможет компаниям-работодателям быстро и легко систематизировать сбор обратной связи, проводить регулярные замеры состояния сотрудников и команд, выявлять проблемы и зоны роста, а также управлять текучестью персонала.

Конструктор опросов qhh предназначен для компаний сегментов среднего и крупного бизнеса с численностью персонала от 100 человек. Он позволяет проводить регулярные опросы сотрудников по готовым методологиям и со встроенной аналитикой и решает задачи получения актуальной информации о состоянии сотрудников и команд, оперативного выявления проблем и зон роста, снижения текучести и повышения эффективности сотрудников за счет решения найденных проблем.

В частности, для управления показателем текучести персонала с помощью Конструктора опросов qhh компании могут начать проводить exit-интервью c сотрудниками и узнавать причины увольнений, проводить регулярные опросы удовлетворенности, чтобы мониторить базовые составляющие комфорта сотрудника.

Для измерения вовлеченности персонала qhh позволяет проводить исследования, чтобы быстро определить проблемные места в корп. культуре и условиях работы, и замеры eNPS, чтобы держать руку на пульсе и всегда знать о самочувствии сотрудников.

Для выявления и устранения проблем в процессах рекрутинга и при отсутствии метрик его улучшения с помощью qhh компании могут начать собирать обратную связь от соискателей, которые дошли до этапа собеседования, а также просить откликнувшихся соискателей оценивать вакансию, чтобы точно знать, почему соискатель откликнулся, а что могло его оттолкнуть.

Все результаты опросов и исследований, готовые шаблоны от экспертов hh.ru доступны спустя 15 минут после запуска и хранятся в личном кабинете компании на qhh, и представлены в виде графиков с опцией выгрузки данных. Также осуществляется настройка кастомизированных решений под индивидуальные задачи компании.

Николай Величко, продакт-менеджер Конструктора опросов qhh, сказал: «Опросы и исследования в развитых странах давно стали инструментом удержания сотрудников, в России большинство компаний по-прежнему направляют бюджеты в подбор, не уделяя должного внимания опыту сотрудника в компании (employee experience) и работе с текучестью. Конструктор опросов qhh помогает охватить опросами весь lifecycle сотрудника - от просмотра вакансии до увольнения, а между ними ещё всю работу в компании – удержание, вовлеченность. Любой бизнес, достигнув определенных показателей роста, начинает уделять повышенное внимание вопросам удержания и повышения эффективности сотрудников, которые оказывают не всегда явный, но существенный экономический эффект в компании. Мы понимаем, что существует множество параметров, которые влияют на то, как себя чувствует сотрудник, насколько он эффективен в определенных условиях, сколько ещё проработает в компании. Не всегда у HR есть понятные метрики общего самочувствия команд и компании, которые бы показывали, насколько вообще все идет по плану, и как люди относятся к своему работодателю. Работая над конструктором опросов qhh, мы постарались дать компаниям возможность определить, понять и закрыть все эти проблемы в простом и удобном формате, предложили нашу экспертизу и отработанную методологию опросов и исследований, которая широко применяется на мировом уровне».