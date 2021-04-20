Компания «ФлексСофт» представит цифровую банковскую «Платформу FXL» на 11 Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес 2021»

Российский разработчик банковского ПО компания «ФлексСофт» выступит Генеральным спонсором 11 Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который пройдет 26-27 апреля 2021 г. на площадке московского отеля Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center.

Компания «ФлексСофт» представит свой инновационный продукт – цифровую банковскую «Платформу FXL».

Инновационная on-line «Платформа FXL» обладает высокой гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает возможность банкам быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный Time-to-Market), сверхпроизводительностью, гарантирующей on-line работу цифровых каналов банка, проверенной надежностью, обеспечивающей высокую (99,99%) доступность сервисов.

О возможностях «Платформы FXL» и о конкурентных преимуществах, которые она дает банку, спикеры компании «ФлексСофт» расскажут в ходе работы сессий:

26.04.2021 Большой зал (Сессия 3 - Перспективные бизнес-кейсы розничного банкинга)

«Цифровая платформа для банка-экосистемы XXI века».

27.04.2021 Большой зал (Сессия 5 - Цифровая трансформация по всем азимутам.)

«Вызовы цифрового мира: платформы, экосистемы, маркетплейсы».

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий посетить стенд № 6, где каждый участник форума сможет лично убедиться в преимуществах предлагаемых компанией решений, получить информационные материалы и профессиональную консультацию ведущих специалистов компании «ФлексСофт».

Более подробную информацию о форуме и программу его проведения смотрите на официальном сайте мероприятия.